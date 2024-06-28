Faye詹雯婷為《墨雨雲間》唱插曲！追劇看到哭了：看透人生起落
Faye詹雯婷出道即唱紅電視劇《鬥魚》主題曲〈Lydia〉，因而受到矚目，先前還唱紅電視劇《蒼蘭訣》的片頭曲〈訣愛〉，在上海舉辦的「騰訊影視音樂盛典」中拿到「難忘電視劇金曲」獎項，儼然成為新一代OST女王。近來她又為大陸夯劇《墨雨雲間》又獻唱一首插曲〈一世聰明〉，帶觀眾走進劇中最大反派「婉寧長公主」的內心世界，而她自己聽完這首歌也相當有感，不僅追劇追到哭了，還說「這首歌也讓我有一種看透人生起落的感覺。」
記者朱祖儀／綜合報導
Faye近來唱紅多首戲劇歌曲，包括〈訣愛〉、〈唯愛〉等，前來邀約的劇組更加絡繹不絕，同事們也大讚她有「旺戲」運。最近掀起收視熱潮及高度討論的《墨雨雲間》，也邀Faye為此劇獻唱插曲〈一世聰明〉。她收到這首歌之後，透過劇組提供的故事角色大綱，認真地為這首歌做了功課，直言「在還沒看到劇之前，光是憑著音樂，就可以感受到這個角色有著比較坎坷的命運，也因為這樣的命運，造就了她性格上的變化。透過這首歌，我了解到婉寧這個角色的人生在整個局勢裡存在的意義，這首歌也讓我有一種看透人生起落的感覺。」為了更適切地詮釋這首歌，Faye在演唱時調整了新的共鳴位置，讓音色更適合這首歌的情緒和語氣。
很多觀眾被劇中婉寧長公主的作惡多端氣得七竅生煙，但揣摩過這個角色心境後，Faye心疼地覺得，也許這些心機和手段的背後，是一個沒有依靠的人為了保護自己而做出的舉動，外在行為看來心狠手辣，但內心深處還是對感情有所期待，可惜最後等到的依然是背叛與失望，「每次看到婉寧的結局，想到她內心那極度的絕望感，再搭配上音樂，我都忍不住落淚。」
而連日忙於演出以及為戲劇配唱歌曲的Faye，日前也終於得以忙裡偷閒，飛往倫敦欣賞Dave Matthews Band大衛馬修樂團的演唱會，表示「對我而言主唱兼吉他手大衛馬修才華、顏質兼具，是我大學時期的男神！」她在學生時期也聽了很多大衛馬修樂團的音樂，十年前也在紐約看過他們的演唱會，日前得知他們要在歐洲巡迴的消息，她更擠出假期搶票參加。此外，她這次不僅欣賞了偶像的演唱會，也趁機在倫敦旅遊幾天，讓自己的大腦徹底放空、身心都好好放鬆了一下，為接下來忙碌的行程充飽電。