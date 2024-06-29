天氣預報／今雙北37°C熱爆！15縣市高溫示警 午後4地區雷雨狂轟
今（29）日西南風影響，臺灣中南部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區並有局部較大雨勢，其他地區及馬祖為多雲到晴且高溫炎熱，大臺北地區易有局部攝氏37度高溫發生的機率，午後「中部以北」、「東北部」、「東部地區」及「其他山區」有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；明日臺中至臺南沿海空曠地區及綠島、澎湖、馬祖易有較強陣風，請注意。
記者鍾怡婷/綜合報導
各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫示警，今（29）日中午前後臺北市地區、新北市地區、新竹縣地區、臺中市地區、彰化縣地區、南投縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、嘉義縣地區、臺南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。桃園市地區、花蓮縣地區、臺東縣地區為黃色燈號，請注意。
🟡今日各地天氣概況
🟡北台灣
📍台北市：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率90％，氣溫攝氏27至37度
📍新北市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率80％，氣溫攝氏27至35度
📍桃園市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率70％ ，氣溫攝氏27至35度
🟡中台灣天氣
📍台中市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率40％ ，氣溫攝氏27至35度
🟡南台灣天氣
📍台南市：多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率40％，氣溫攝氏29至34度
📍高雄市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏29至34度
🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率40％，氣溫攝氏27至32度