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韓濟州島面臨過度觀光！警方加強取締外國客　亂闖馬路當場就罰錢

▲韓國濟州島吸引大量觀光人潮，當地警方指出自6月25日起將展開嚴格執法，針對「違規穿越馬路」、「亂丟垃圾」等觀光客容易觸犯的輕微違法行為進行取締。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國濟州島吸引大量觀光人潮，當地警方指出自6月25日起將展開嚴格執法，針對「違規穿越馬路」、「亂丟垃圾」等觀光客容易觸犯的輕微違法行為進行取締。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

韓國知名景點濟州島近期飽受「過度觀光」困擾，大量觀光人潮帶來的亂象對當地造成影響，當地警方指出自6月25日起將展開嚴格執法，尤其針對「違規穿越馬路」、「亂丟垃圾」等觀光客容易觸犯的輕微違法行為進行取締，這是因為今年以來發生超過3百多起違規穿越馬路的案件，有超過2百件皆為外國觀光客所為。

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根據《韓國先驅報》指出，疫情後吸引大量遊客的濟州島，今年已經發生至少353起違規穿越馬路案件，其中有248例是外國人所為，甚至還有短短1小時內就抓到9名違規的外國觀光客的情況。根據韓國交通法規，民眾若在指定區域外隨意穿越馬路將處以2萬韓元罰款，闖紅燈則會增加至3萬韓元。

當地警方指出，儘管部分觀光客對於當地法律並不是非常清楚，但當地的旅行社和導遊應該更明確解釋相關規定，在警方嚴加取締後，部分觀光客甚至在當場被處以罰款。

除了亂丟垃圾、違規穿越馬路外，部分觀光客的行為失當也在當地引發爭議，先前就有便利商店店員抱怨中國遊客亂丟垃圾，造成店內髒亂不堪，即使張貼中文告示也無法改善，還有中國女遊客在大街上放任小孩隨地便溺的行為，引發當地居民不滿。

▲中國媽媽放任男童在濟州島街頭脫褲拉屎，引發韓國民眾不滿。（圖／翻攝自韓網論壇DVDPrime）
▲中國媽媽放任男童在濟州島街頭脫褲拉屎，引發韓國民眾不滿。（圖／翻攝自韓網論壇DVDPrime）
濟州島警方強調，將持續加強執法，維護公共秩序，期望觀光客能尊重當地法規和文化，為自己和他人營造良好的旅遊環境。

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