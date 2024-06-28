大漢技術學院終止碩班、外籍招生　教育部：校方已報停辦計畫

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高教工會指出，教育部才在立法院接受質詢的時候提到，針對大漢技術學院學校董事會違法自行對外公佈學校停招、停辦一事，在未收到也未核准學校停辦計畫之前，大漢技術學院113學年度可以繼續招生，除非學校違法不招生則將依照《私立學校法》懲辦。
高教工會表示，教育部技職司6月25日回應大漢技術學院，對於考生完成報名後卻攔腰停止碩班招生的行為，函覆表示「已悉」學校作法，甚至叮嚀「妥善」退還報名費，以及交代學校停辦計畫盡快送到教育部，之後其他學制招生就可停辦。
高教工會痛批，教育部作為教育主管機關未經實質審查，還在學校沒有進行溝通程序以及校務會議尚未通過的情況之下，就以「已悉」答覆大漢技術學院，形同護航校方誇張的違法行為，學校、主管機關狼狽為奸，肆無忌憚地胡作非為，完全無視學生和教師的權益。
高教工會提到，保障學生受教權益一直都是教育部處理學校事務的最高原則，依照常規來看大學院校有意停招系所，必須召開說明會與在校生溝通，再經系務會議、校務會議通過，才可報請教育部核准，然而教育部巧妙的以一紙公文，這些規定程序就都一切免了，形同行政機關凌駕法律之上。
高教工會指出，大漢技術學院要是執意停招，現已完成報名碩士班之考生將組自救會，絕不接受校方「不招生」，更不接受退還報名費。
教育部晚間對此回應，根據大漢技術學院表示，校方碩士班招生宣傳將來可於假日上課等情事，然而碩士班於假日上課已與規定有違。
教育部指出，考量現行校務運作狀況，無法提供高階人才培育能量，為了避免可能影響學生未來就學權益，因此尊重學校取消113學年度碩士班招生規劃，其餘大學部等約300名額的單獨招生管道仍在持續進行。
教育部強調，現已收到大漢技術學院提報的停辦計畫，之後將由私校諮詢會、專科以上學校設立變更停辦審議委員會的委員審議，部會未來也將依照審議結果決定是否核定停辦計畫。