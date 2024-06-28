又是「博愛座」惹議！青年搭高雄捷運遭長者辱罵 失控大吼送醫
又是博愛座惹議！今（28）日下午一名23歲男子搭乘高雄捷運，行經R19「楠梓科技園區」時，因為有長者要求讓出博愛座，導致男子和長者起衝突，情緒失控吼叫，作勢要攻擊乘客，後來經保全壓制後由警方送醫。事後傳出男子疑罹患躁鬱症，不過高雄市衛生局澄清，男子為情緒失控並非罹患躁鬱症，該男子情緒已較和緩由家人帶返家中。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，23歲男子下午在鹽埕區上完課後，準備搭捷運返回岡山區的家中，突然在捷運情緒失控、吼叫，同車旅客發現後，按壓列車「緊急通話鈕」司機員獲知後，通報R19楠梓科技園區站務及保全人員，到站後將男子請下車，男子見狀準備逃跑，但被保全人員在閘門前攔下壓制，後續由員警送往凱旋醫院急診，到院後情緒已平緩。
針對此案，高雄衛生局透露，該名男子疑似因為坐在博愛座上，莫名遭長者辱罵，才會情緒失控和對方發生衝突，事後他也感到懊悔不已，目前家長帶回家中休息。
近期，我國因為博愛座屢次發生爭議，衛福部先前表示支持保留博愛座，不過目前朝向，法條內文將博愛座更名為「優先席」，也調整適用對象，將優先乘坐博愛座之「老弱婦孺」，修正為其他實際需要者。