承認自己年紀大、辯論表現差！拜登無意退選：我會打敗川普

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儘管川普在辯論中所說的內容，有不少都缺乏證據甚至是謊言，但辯論結束後，外界的焦點幾乎全在拜登身上，就連他所屬的民主黨也不例外，紛紛擔心讓他參選11月大選是否為明智之舉。
不過，雖然部分民主黨人避免回應自己是否仍支持拜登參選，但還是有黨內人士表態力挺，包含前總統柯林頓（Bill Clinton）和歐巴馬（Barack Obama），其中，歐巴馬還在社群平台打下：「糟糕的辯論之夜時有發生。相信我，我知道。但這次選舉仍然是一個『為普羅大眾奮鬥一生的人』以及一個『只關心自己的人』之間的選擇；選的是說真話的人，或者是為了自身利益撒謊的人。昨晚的辯論沒有改變這一點，也因此11月的選舉事關重大。」
另一方面，川普也在週五於維吉尼亞州出席活動時，批評拜登的問題不在年齡，而在於能力，諷刺道：「這真的不關他的事，除了能力之外，他沒有任何問題，他非常無能。你知道，他們一直說老，我知道比他年長的人，都正在做令人難以置信的事情，」
據川普所說，他認為自己在首場總統選舉辯論中大獲全勝，擊敗了「希望摧毀這個國家的那個人（拜登）」。不過，由於拜登已是民調表現最好的民主黨人，因此他不認為拜登會就此退出總統大選。
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