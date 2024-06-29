犀牛盾贏了！惡魔盾連吞2敗訴「認證抄襲禁賣」　創辦人深夜發聲

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而「惡魔盾」是迪摩凱斯國際公司2012年創立的品牌，2019年1月也針對iPhone XR、iPhone11、iPhone11 Pro與iPhone11 Pro Max手機，推出「惡魔盾防摔殼」，2020年9月推繼續出新一代保護殼，稱為「惡魔盾二代」。
犀牛盾控惡魔盾設計抄襲！法院判惡魔盾敗訴：造成消費者混淆錯誤
「犀牛盾」愛進化科技公司主張，「惡魔盾」抄襲特殊設計，甚至連自家創新的「手機試衣間」行銷手法都被惡魔盾模仿使用，導致消費者搞混，「犀牛盾」市占率因而下降、商譽受損，提告要求「惡魔盾」不得製造抄襲犀牛盾「Mod NX」系列手機殼的「惡魔盾一代」、「惡魔盾二代」。
而「惡魔盾」面對控訴，全盤否認，聲稱雙方手機殼都可以拆解、更換主框、背板跟按鍵等，是「業界常見設計」、「不具有識別性」，犀牛盾的「快拆式按鍵設計」，惡魔盾早在2015年就採用，更於2016年起在產品、包裝盒分別凹刻品牌Logo或品牌名稱，足供消費者辨認。
然而根據智財商業法院一審詳細勘驗本案雙方產品，認為無論是手機殼包覆的弧度、厚度與高度、殼面咬花加工、可拆式按鍵、印字與充電孔內墊片設計，「犀牛盾」與「惡魔盾」兩者高度相仿，加上犀牛盾推出「我的背板試衣間」服務後，惡魔盾也跟著推出，法官認定迪摩凱斯銷售本案惡魔盾產品，高度抄襲愛進化對犀牛盾產品的設計與行銷、攀附商譽並榨取創新努力，造成消費者混淆誤認。
高度模仿產品銷售量明顯成長！法官判定惡魔盾違反《公平交易法》
法官表示，本案雙方屬於有商業競爭的關係，迪摩凱斯經營惡魔盾的模式，已經影響交易秩序穩定，雖然犀牛盾的設計有些屬於業界常用方式，但惡魔盾卻依舊給人整體外觀非常近似犀牛盾的感受，在惡魔盾上市之後，犀牛盾每月平均銷售量都有略微下滑，而惡魔盾銷售量則明顯成長，可見兩者產品具有替代性，更印證已達高度抄襲程度、違反《公平交易法》規定。
最終一審判定迪摩凱斯不得自行或委託他人製造、行銷或推廣本案適用於iPhone XR與iPhone11系列手機的「惡魔盾一代」、「惡魔盾二代」特定手機保護殼商品，而創辦人李哲緯連帶賠償愛進化100萬元，另須在公司官網、臉書粉專刊登本案民事判決當事人姓名、案由與主文，設定公開閱覽，各持續1個月，而迪摩凱斯也上訴求翻盤，被智財商業法院二審駁回，全案還可上訴。
遭法院認定高度抄襲！惡魔盾創辦人深夜發聲
然而隨著二審再度敗訴，惡魔盾創辦人李哲緯也在今（29）日深夜粉專貼文，分享了當初創立「惡魔盾」的初衷原因，李哲緯說：「不論是註冊商標、專利權、著作權甚至是公平交易法，都讓我學了一課，我是發自內心的感謝競爭對手，因為站在他們的角度，他們也只是在守護他們的公司而已，在被告訴的過程，我感念到未來也許會有人、公司、團體請不起律師，沒有能力能對抗大公司或大財團，我們發願每年捐贈100萬新台幣至財團法人法律扶助基金會，直到DEVILCASE不能負擔為止。」
李哲緯說：「今年開始我們也正在執行很多計畫，將公司的一部份的利潤，捐到需要的地方，本品牌取自於台灣社會，並用之於台灣社會，針對這起告訴，消費者購買或者持有，都不會影響到權益，經銷商、授權商、聯名方也都不會影響到權益，如果有任何事情發生，DEVILCASE保證負責到底，目前只進行到二審，我們會繼續上訴至三審，不論結果如何，都會再告訴大家。」