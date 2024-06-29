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Chris Paul推遲執行9.2億合約！勇士可能會交易他來釋放薪資空間

▲金州勇士陣中資深控衛Chris Paul已經與勇士達成口頭協議，同意將下賽季合約中的3000萬美元的受保障日期推遲至自由市場開啟後才執行。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士陣中資深控衛Chris Paul已經與勇士達成口頭協議，同意將下賽季合約中的3000萬美元的受保障日期推遲至自由市場開啟後才執行。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

金州勇士還不確定是否留下陣中明星射手Klay Thompson，但其他運作正如火如荼進行中，（29）日根據ESPN知名記者Adrian Wojnarowski透露，陣中資深控衛Chris Paul已經與勇士達成口頭協議，同意將下賽季合約中的3000萬美元（約合台幣9.2億元）的受保障日期推遲至自由市場開啟後才執行。勇士隨隊記者Kendra Andrews表示此操作能為勇士帶來更多操盤空間，勇士球團也會為Chris Paul尋找合適的下家，但也有可能直接將他裁掉來釋放薪資空間。

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勇士想幹大事！得先釋放薪資空間

勇士目前的一系列操作都引發外界遐想，根據《ESPN》資深記者透露Brian Windhorst日前透露，「勇士在休賽期可能會有大動作補強，其中追逐大咖鋒線球星Paul George會是首要目標。」本賽季結束後Paul George擁有球員選項，能決定是否跳出合約成為自由球員，或是執行最後一年合約並強制洛杉磯快艇將他交易。

若Paul George最終決定離開快艇，《The Ringer》記者Logan Murdock就透露，「勇士目前正積極兜售Andrew Wiggins與Chris Paul，屆時恐會用這兩位選手來匹配Paul George的交易薪資。」

勇士要賣Chris Paul　但也不排除直接裁掉

勇士目前沒有裁掉Chris Paul的念頭，但Kendra Andrews出：「勇士的首要目標仍是交易Chris Paul來釋放團隊薪資空間，並在自由市場上作出補強，但球團仍希望能幫助Chris Paul找到適合的下家，但若是最終結果不如預期，也不排除直接將他釋出。」

Chris Paul本季為勇士出賽58場（近5季以來新低），其中有18場為先發出戰，場均上陣26.4分鐘，能貢獻9.2分、6.8助攻、3.9籃板，三分命中率為37.1％。

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