換人聲浪四起！拜登辯論表現「翻車」 網路迷因瘋傳：太災難了
美國總統拜登28日與對手川普展開2024大選的首場辯論，因為表現太差，讓民主黨整體選情陷入雪崩危機，陸續有黨友、盟友甚至自由派媒體，都忍痛要求他考慮退選，但即便民主黨真的「換登」，又該推選誰才能與川普匹敵，後續也是一大問題。辯論會後，網路上充斥各種迷因搞笑圖梗，諷刺拜登的表現「簡直太災難了」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《紐約郵報》報導，其中一張網路迷因圖，顯示拜登的臉上布滿不同選項的按鈕，分別是「漫無目的凝視虛空」、以「那是胡言亂語」反擊、「召喚吉爾（第一夫人）」，還有「忘了你在說什麼」，諷刺拜登在面對川普辯論攻勢時，腦海勢必十分混亂且困惑。
還有民眾引用喜劇動畫《酷狗寶貝》（Wallace & Gromit）中，角色華勒斯「定格」的瞬間，來總結拜登在辯論中的表現，眼睛凸出、嘴巴大張，開玩笑的打下：「拜登在川普說話時是這樣看著他的。#Debates 2024 」
有民眾並將拜登的辯論表現形容為一場激烈的車禍，透過後製聯結車的照片，將拜登、賀錦麗競選的標誌貼上去後，車身著火、在高速公路上翻覆，並打下：「拜登的辯論表現就像....」。
此外，動畫《辛普森家庭》也被拿來玩梗，只見角色拉爾夫·維格斯（Ralph Wiggums）坐在公車上，一邊自言自語「我有危險」，發文者加碼打下： 「現在是整個美國（都有危險）。」