林書豪飯局「赫見封麥9年江蕙」！天后太凍齡 竟被誤認豪哥老婆
職籃PLG新北國王隊日前拿到隊史首座總冠軍，林書豪昨（28）日帶著獎盃和周杰倫、昆凌夫妻吃飯，分享奪冠的喜悅，同場還有退出演藝圈9年的江蕙（二姐），或許62歲台語歌后太過凍齡，有網友真心發問：「豪哥左邊是太太嗎？」
記者楊穎軒／綜合報導
昨天晚上，林書豪在IG上傳多張聚餐照片，周杰倫和江蕙捧著PLG冠軍金盃，林書豪寫下：「二姐很高興跟妳吃飯。」距離江蕙上一次公開露面是在去年6月的張清芳演唱會，年過花甲的江蕙外貌保養得宜，還被網友誤認是林書豪的老婆。
林書豪半虧半感謝「恩師」周杰倫，「終於跟周教練慶祝，他一整年一直在背後幫助了我很多，因為他，才能贏冠軍」，透露周杰倫不停跟他強調幾點：「球不用投進，帥氣的運球最重要、投籃之後千萬不看球，就直接帥氣走掉，進就會有尖叫、上籃和三分球太累了，中距離轉身然後fadeaway是最棒的選擇、賽前不用聽教練，重點是聽我的歌、如果遇上防守給壓力，傳給隊友讓他們解決、防守真的超浪費時間，盡量抓緊這個機會跟球迷打招呼。」
貼文一出，吸引超過4萬人按讚，「這個教練真的好專業」、「江蕙＋周杰倫，這含金量比總冠軍還扯...」、「這是真的杰倫嗎」、「周董也挺會講X話的」、「敲碗豪哥出唱片，請二姐和杰倫當製作人」、「10幾年前在大安森林公園跟杰倫打球，他就是這樣子（前3點）」、「哇，江蕙耶，好久不見」、「還好周董最近去打網球了！」