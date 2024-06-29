張元植攀登白朗峰墜崖離世！好友火大怒斥「非技術性」不是無難度

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張元植是國內數一數二的登山好手，他自國中13歲就開始爬山，後續更進入技術攀登、高海拔領域的台灣登山家。在18歲那年成為台灣最年輕的南美洲最高峰登頂者(Aconcagua/6961m)，21歲完成中央山脈大縱走，後續更進軍海外八千米巨峰領域，成功攻頂世界第五高峰(Makalu/8481m)、世界第十二高峰(Broad Peak/8051m)，也因此獲得「八千張」的稱號。
2014年張元植與呂忠翰、黃文辰，以無氧方式登頂世界第12高峰布洛阿特峰，2017年更成為我國史上第一隊嘗試無氧攀登世界第二高峰K2峰的隊伍，不過最終在接近峰頂時因為雪況不佳未能登頂。
2023年5月，呂宗翰、張元植與山岳媒體「雪羊視界」去年受到橘子關懷基金會幫助，參與「前進十四峰 ｜大夢計劃 」挑戰世界8000公尺高山，其中，張元植跟好友一起前往道拉吉里峰，這是海拔8,167公尺的世界第七高峰，團隊選擇走新路線，也是由不靠雪巴、無氧方式攀登，而張元植也不吝留下52頁的報告書，公開他怎樣嘗試登上道拉吉里西北稜。
不過因為張元植發生山難的消息，「雪羊視界」看到國內媒體以「非難度」路線的方式討論張元植的攀登，讓他十分不以為然，並放上照片對比，他解釋：「這兩張照片，都是道拉吉里，一個是技術路線，一個是非技術路線，你看得出差別嗎？除了左邊充滿岩石，右邊有很多雪可以走以外，最重要的是，兩個都有一失足成千古恨的機會，都有風險與心理上的難度。」
他進一步指出：「元植在「non-technique」路段墜落，指的就是像右手邊那張照片那類的陡峭雪坡地形，就此而已，不代表沒有危險性和難度。」
「雪羊視界」火大痛罵媒體，「身為一個媒體，對山不懂、對攀登不懂，都沒有關係，直接翻譯外電一點問題都沒有。但自己加料，惡意把「non-technique」翻譯成「無難度地段」，你的英文老師哭暈在廁所，報導寫作老師也火冒三丈，這種爛咖到底怎麼畢業的？」，也對張元植過世卻因部分媒體報導不當感到憤怒與難過。
「雪羊視界」透過發文感謝張元植過去一直以來的給予他一些知識，還有給予啟發：「謝謝你一直帶著我在廣袤的山岳領域裡成長，也把眼界與想像開拓到世界無盡無窮的高峰之上。」他感慨：「以前啊... 像這種牽涉到攀岩、牽涉到冰雪的登山知識，我寫完都會和你一起討論，現在，我只能被迫長大了...我只能更戰戰兢兢繼續我們一直在做的事，不然寫錯的話，大概隨時會被你笑爛吧！」。
不少網友也紛紛留言表達贊同：「能理解的氣憤和傷痛」、「希望媒體們還是要專業一點，不要為了搏版面而陳述不當言談」、「我是覺得無難度不等於無風險」、「謝謝雪羊如果我沒有看到你的文章，也是傻傻相信（無難度）」