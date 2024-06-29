軍人臉色慘白「搭捷運被叫起來」！硬撐讓出座位　結局逆轉超意外

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事後該網友雖然身體不適，還是硬撐站起讓位給老先生，沒想到當捷運開到下一站時，「老先生只坐了一站就下車，然後剛剛叫我起來的那位阿姨立刻坐了下去」，當場讓該男網友大傻眼，後來沒跟阿姨計較，挺著虛弱身軀到站下車，還轉公車才到家。這也讓他無言感嘆「別以為軍人很強壯好嗎.....軍人也會生病不舒服啊！當我特種部隊啊？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「阿姨真的不要太厚臉皮.....」、「意想不到的結局...那位阿姨還真是會佈局」、「基本上除非看到孕婦或者有拐杖的，不然我基本上不可能讓位」、「連一般座位阿姨都可這樣子，真是不簡單」、「一般座位完全有權利可以拒絕，你人太善良了啦。」
台灣獨有「博愛座」文化將改名！國外通稱「優先座」
事實上，針對博愛座的定義以及命名，衛福部日前就表示，英國、法國與日本都有設置類似於我國博愛座的設施，並且其名稱為「優先席Priority seats」，只有台灣才叫做「博愛座」，為了落實博愛座原先設置的初衷，讓有需要的人們優先使用，未來應該將同步國外，修正為「優先座。」
而針對台灣「博愛座」定義，是要優先「老弱婦孺」一詞，將老放在第一位，也容易讓人直觀誤會「博愛座就是老人優先」，常常引發爭議。衛福部社家署副署長張美美提到，老弱婦孺這個詞的涵義很廣，身體不適也包含其中，因此也會將這個詞改成「有實際需要者」。張美美強調，新修法草案將會預告7日，預告期滿後，會報給行政院，後續再送立法院，由於最近博愛座爭議多，希望此修正案能被列為優先處理法案。