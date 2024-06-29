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軍人臉色慘白「搭捷運被叫起來」！硬撐讓出座位　結局逆轉超意外

▲近日不論是公車還是捷運，都有遇到年輕人因為坐博愛座遭到斥責，甚至引爆肢體衝突的事件。（圖／NOWnews資料照）
▲近日不論是公車還是捷運，都有遇到年輕人因為坐博愛座遭到斥責，甚至引爆肢體衝突的事件。（圖／NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

近日不論是公車還是捷運，都有遇到年輕人因為坐博愛座遭到斥責，甚至引爆肢體衝突的事件，讓不少有類似經驗的人都出面分享過往遇到的荒謬事蹟。然而，近日就有網友分享，記得某一次自己當兵時臉色慘白搭捷運，結果遇到一位阿姨要求讓位給老人，沒想到捷運到了下一站時，結局大逆轉，讓他至今都覺得傻眼，引起廣大迴響。

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一名網友在「Dcard」分享「以前當兵的時候放假回台北，結果那時候腹瀉肚子不舒服，臉色慘白搭捷運，才剛上車坐一站，就被一位阿姨叫起來，說要讓給一位老先生坐，但離奇的是我坐的還是一般位子，並不是博愛座。」

▲台北捷運設有「親子友善車廂」，常有可愛插圖，讓家長帶著孩子搭乘。（示意圖／取自台北捷運官網）
▲網友分享自己曾經搭乘捷運時，明明坐的是一般座位且身體不適，結果被一位阿姨叫起來讓位給老先生。（示意圖／取自台北捷運官網）
事後該網友雖然身體不適，還是硬撐站起讓位給老先生，沒想到當捷運開到下一站時，「老先生只坐了一站就下車，然後剛剛叫我起來的那位阿姨立刻坐了下去」，當場讓該男網友大傻眼，後來沒跟阿姨計較，挺著虛弱身軀到站下車，還轉公車才到家。這也讓他無言感嘆「別以為軍人很強壯好嗎.....軍人也會生病不舒服啊！當我特種部隊啊？」

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「阿姨真的不要太厚臉皮.....」、「意想不到的結局...那位阿姨還真是會佈局」、「基本上除非看到孕婦或者有拐杖的，不然我基本上不可能讓位」、「連一般座位阿姨都可這樣子，真是不簡單」、「一般座位完全有權利可以拒絕，你人太善良了啦。」

▲今（20）日北捷官方突然公開，台北捷運「未來車廂」模樣，更指出最直觀的6大亮點。（圖／取自台北捷運臉書）
▲沒想到該男網友硬撐身體不適讓位之後，老先生只搭一站就下車，把他叫起來的阿姨直接一屁股坐下他的位置。（示意圖／取自台北捷運臉書）
台灣獨有「博愛座」文化將改名！國外通稱「優先座」

事實上，針對博愛座的定義以及命名，衛福部日前就表示，英國、法國與日本都有設置類似於我國博愛座的設施，並且其名稱為「優先席Priority seats」，只有台灣才叫做「博愛座」，為了落實博愛座原先設置的初衷，讓有需要的人們優先使用，未來應該將同步國外，修正為「優先座。」

而針對台灣「博愛座」定義，是要優先「老弱婦孺」一詞，將老放在第一位，也容易讓人直觀誤會「博愛座就是老人優先」，常常引發爭議。衛福部社家署副署長張美美提到，老弱婦孺這個詞的涵義很廣，身體不適也包含其中，因此也會將這個詞改成「有實際需要者」。張美美強調，新修法草案將會預告7日，預告期滿後，會報給行政院，後續再送立法院，由於最近博愛座爭議多，希望此修正案能被列為優先處理法案。

▲博愛座產生糾紛的事件層出不窮，博愛座否除與否再度掀起討論。（圖／NOWnews資料照）
▲博愛座產生糾紛的事件層出不窮，未來擬定修正法案將博愛座更名為「優先座」。（圖／NOWnews資料照）

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