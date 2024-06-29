台北男1天2次衝撞總統府！車上搜出瓦斯槍西瓜刀 他挨罰抗告遭駁
去年11月間，台北市一名廖姓男子，開車衝撞總統府，遭警方逮捕後，從其車上搜出瓦斯槍及西瓜刀，之後更發現，廖男早已在同日凌晨2點多，駕駛另輛車衝進凱道管制區，1天內2次衝撞總統府。廖男被依違反《社維法》裁罰5000元，他連續2次提出抗告，最終遭法院駁回，維持原裁罰原判。
記者林盈君／綜合報導
據了解，廖男於去年11月12日凌晨，先是開車衝撞凱達格蘭大道管制區，衝破圍籬後停下；當天上午10時許，再度駕駛白色休旅車衝撞總統府，撞擊花台後停下，門口憲兵立即戒備並通報警方。廖男被逮後情緒失控咆哮，警方於車內搜出1把西瓜刀、1把瓦斯槍，被依法移送偵辦。
廖男供稱，因想要引起注意，才開車衝撞總統府，希望時任總統蔡英文替女性發聲。廖男一審被依《社維法》「無正當理由攜帶具殺傷力之器械」裁罰5000元，他不服提出抗告，聲稱西瓜刀是切水果用，槍則是玩具槍。法官認為，廖男2次衝撞總統府，主觀上有公共場所施強暴脅迫以危害公共秩序意圖，雖有訴求，但無攜槍帶刀之必要，因此駁回抗告。
※【NOWnews 今日新聞
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