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40歲型男「娶18歲越南妻」！砸70萬遭嗆人口買賣　新娘回應EQ超高

▲台灣一名長相有型帥氣的40歲髮型設計師，近日花費70萬娶到18歲越南妻的故事，話題延燒好幾天。（圖/翻攝自當事人Threads）
▲台灣一名長相有型帥氣的40歲髮型設計師，近日花費70萬娶到18歲越南妻的故事，話題延燒好幾天。（圖/翻攝自當事人Threads）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣一名長相有型帥氣的40歲髮型設計師，近日在社群分享自己花70萬娶回「18歲越南嫩妻」，並且大方分享其原因，其中一個原因就是「因為台灣女生不願意交往多久就懷孕」，結果話題在網路討論度超高，有人認為郎才女貌獻上祝福，也有人認為「花70萬娶越南新娘是這個原因，根本是人口買賣吧。」對此，髮型師的18歲越南妻子也上社群發聲，超高EQ回應台灣網友讓不少人都大讚。

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近日在社群「Threads」上有一名40歲的帥氣髮型設計師分享自己最近結婚的故事，而對象是18歲的越南新娘，透露自己這樁婚事是由仲介牽線，前後花費大約70萬，其中6萬聘金是給岳父岳母，剩下的都是婚禮支出、文件代辦、老婆中文課的學費等，也分享兩人視訊日常、以及見面的合影等等，感情非常甜蜜。也因為老婆太過年輕，該型男甚至跟岳父岳母只差2歲，非常微妙。

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▲台灣一名長相有型帥氣的40歲髮型設計師，近日在社群分享自己花70萬娶回「18歲越南嫩妻」的故事，引起廣大迴響。（圖/翻攝自當事人Threads）
40歲型男娶越南新娘原因公開！遭網嗆：買賣人口、買生育工具

然而由於該男長相非常帥氣，有不少人困惑為什麼非得花錢娶越南新娘？髮型師也回應「現在很多台灣女生不願意交往沒多久就懷孕，而我有生小孩的壓力，不想花太多時間找另一半，因此才選擇到越南相親，兩人也是認定對方後才決定在一起。」髮型師有自信的說：「我認為嫁給我是不錯的選擇，我會很疼她，以後經濟狀況允許的話我會常陪她回去的。」

不過此話一出後，雖然多數網友都給予祝福，但仍躲不了部分網友的尖酸刻薄「.....你這個不叫結婚吧，變相人口買賣還比較差不多」、「只為了生小孩而娶妻，根本是花70萬買生育工具」等。髮型師也反擊回應：「本來就沒有買賣這個行為出現過，是部分人自己去定義出來的，她們刻板的認為越配就是原生家庭貧窮、比較弱勢，卻不知她們自以為在幫助她們的正義，其實是在傷害她們（越配）。」

▲（圖／翻攝自當事人Threads）
▲40歲型男髮型設計師近日娶回18歲越南嫩妻，婚姻故事在社群引起廣大討論。（圖／翻攝自當事人Threads）
老公遭網友嗆聲！18歲越南嫩妻發聲「超高EQ被讚爆」

然而隨著話題討論度居高不下，目前還在努力學中文的「陳氏錦貴」在28日晚間在Threads上以中文、越文發出三篇文章，表示「每天都會努力提升自己」、「我會保持沉默並接受一切惡意批評。」

陳氏錦貴提到：「在知道這個社群網路之前，我對台灣人民抱持著極大的同情，我知道哪裡都有好人，哪裡都有壞人，看來有些台灣人對我們越南人有偏見，也許每個人都覺得我們的婚姻很有趣，包括我。我老公花的錢包括學費、介紹費，我的家庭還沒有窮到必須賣掉我們的女兒，說刻薄的話之前先三思！」面對網友質疑，她則也用中文回應「我會花時間證明我是自願來到我丈夫身邊的，而不是像其他人所說的那樣，因為我是被買賣的，這是錯的。」超高EQ也被不少台灣網友讚爆，並祝他們這對新人永浴愛河。


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