40歲型男「娶18歲越南妻」！砸70萬遭嗆人口買賣　新娘回應EQ超高

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40歲型男娶越南新娘原因公開！遭網嗆：買賣人口、買生育工具
然而由於該男長相非常帥氣，有不少人困惑為什麼非得花錢娶越南新娘？髮型師也回應「現在很多台灣女生不願意交往沒多久就懷孕，而我有生小孩的壓力，不想花太多時間找另一半，因此才選擇到越南相親，兩人也是認定對方後才決定在一起。」髮型師有自信的說：「我認為嫁給我是不錯的選擇，我會很疼她，以後經濟狀況允許的話我會常陪她回去的。」
不過此話一出後，雖然多數網友都給予祝福，但仍躲不了部分網友的尖酸刻薄「.....你這個不叫結婚吧，變相人口買賣還比較差不多」、「只為了生小孩而娶妻，根本是花70萬買生育工具」等。髮型師也反擊回應：「本來就沒有買賣這個行為出現過，是部分人自己去定義出來的，她們刻板的認為越配就是原生家庭貧窮、比較弱勢，卻不知她們自以為在幫助她們的正義，其實是在傷害她們（越配）。」
老公遭網友嗆聲！18歲越南嫩妻發聲「超高EQ被讚爆」
然而隨著話題討論度居高不下，目前還在努力學中文的「陳氏錦貴」在28日晚間在Threads上以中文、越文發出三篇文章，表示「每天都會努力提升自己」、「我會保持沉默並接受一切惡意批評。」
陳氏錦貴提到：「在知道這個社群網路之前，我對台灣人民抱持著極大的同情，我知道哪裡都有好人，哪裡都有壞人，看來有些台灣人對我們越南人有偏見，也許每個人都覺得我們的婚姻很有趣，包括我。我老公花的錢包括學費、介紹費，我的家庭還沒有窮到必須賣掉我們的女兒，說刻薄的話之前先三思！」面對網友質疑，她則也用中文回應「我會花時間證明我是自願來到我丈夫身邊的，而不是像其他人所說的那樣，因為我是被買賣的，這是錯的。」超高EQ也被不少台灣網友讚爆，並祝他們這對新人永浴愛河。