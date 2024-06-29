張奕飆150公里火球！再度澄清傷勢 霸氣喊：對自己身體很有自信
張奕仍可狂飆火球！富邦悍將昨（28）日在中職選秀中第二輪第一順位指名前旅日好手張奕，張奕不但澄清自己沒有傷勢，還透露在二軍可以正常出賽，仍可狂飆150公里速球，他透露自己身體狀況無大礙，霸氣高喊：「我對自己投球很有自信」，會盡快為富邦貢獻自己身手。張奕是在去年受到台鋼雄鷹邀請，回到台灣發展，他以自行培訓方式回台，把妻子跟小孩留在日本，獨自單身來台打拚，張奕也將成為富邦下半季重要的關鍵球員。
記者吳政紘/綜合報導
張奕想對決吳念庭 感謝老婆支持
張奕在加入歐力士隊後，認識現在的妻子，由於妻子是北海道出身，跟台灣也有一段距離，但張奕提出要回台打球，他也感受到妻子與家族全力支持的心情，也誓言要在台灣打出好成績。
張奕表示：「我在二軍也是正常出賽，若是我有傷勢，不可能正常出賽，而且也可以投出150公里的球，我對自己投球還是很有自信。」
不過張奕在去年傳出右肩傷勢問題，經過去年休養跟調整，現在已經慢慢恢復，若以中繼、後援角色出發，過去他多次擔任歐力士、西武隊後防角色，不只球速，他投球的霸氣跟威力，還是讓球迷值得期待。
此外，張奕過去跟吳念庭過去多年當隊友，現在回到中職，原本一度台鋼雄鷹要指名這兩位前旅日好手，但張奕受到富邦青睞，也終於可以跟吳念庭對決。