H1台股ETF績效排行榜！科技獨佔鰲頭 半導體市值型ETF勝出
上半年台股ETF績效排行榜揭曉，根據CMoney統計，國內54檔台股原型ETF以富邦科技ETF上半年漲幅48.77%奪下台股原型ETF上半年績效冠軍；至於其他科技主題ETF，則以新光臺灣半導體30 ETF以29.74%的含息報酬，優先取得國內5檔半導體ETF績效第一佳績。
記者許若茵／台北報導
投信法人表示，國內ETF規模上達5兆元，成為國人最愛的理財工具之一，上半年全球AI火紅，帶旺台股強勢表現，領先全球其他主要指數，目前台股重要權值股均線格局好轉，指數緩步墊高，下半年持續看好半導體及AI供應鏈兩大產業，尤其是重量級半導體權值股，直接受惠於「全球AI產業化」、「全球產業AI化」兩大轉型趨勢，代表半導體產業景氣直接受惠AI主流大行其道。
新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯指出，今年台灣整體半導體產業維持和緩漸進的復甦，但下半年台灣半導體供應鏈業績行情不淡，不少廠商鎖定AI PC、AI伺服器應用為目標，準備好新品要在下半年衝刺業績成長，另外，AI手機如i16新品周期出現、AI穿戴裝置及AI PC等邊緣AI業績股將陸續表態，帶旺半導體產業2024至2026年成長趨勢大有可為。
詹佳峯看好未來全球AI需求不止、半導體多頭趨勢不止，現階段台灣半導體供應鏈是全球AI的最佳盟友，AI應用的快速進展，持續推動全球市場對半導體先進製程、高頻寬記憶體需求大量爆增，短期間內台廠相關產能仍供不應求，有助於提振國內半導體景氣維持擴張趨勢，另外，7月份是台股除權息旺季，預估今年上市櫃公司將陸續發放約2926.1億元現金股息，可望增添台股資金活水，有助於提供第三季半導體類股大添資金柴火，半導體ETF股價有機會繼續向上攻堅，股價維持有基之彈。