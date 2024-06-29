獨／內湖寵物店「1+2樓都是同屋主」套殺老闆？　里長：傳聞很多

今起美式、拿鐵買一送一！7-11寄杯咖啡買7送7　全家買3送3限一天

▲7-11在7月1日有精品美式、精品拿鐵買7送7；全家7月1日限定寄杯美式、拿鐵買3送3，優惠僅限一天。（圖／7-11提供）
▲7-11在7月1日有精品美式、精品拿鐵買7送7；全家7月1日限定寄杯美式、拿鐵買3送3，優惠僅限一天。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

週末咖啡優惠開跑！今（29）日起有7-11精品美式買一送一，還有濃萃拿鐵、濃萃美式、一顆檸檬青茶、香橙果纖買二送一優惠；美廉社今起拿鐵也買一送一。除此之外，每月一日限定活動要來了，全家7月1日限定寄杯美式、拿鐵買3送3；7-11在7月1日有精品美式、精品拿鐵買7送7，優惠僅限一天，APP行動隨時取可寄杯慢慢喝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡7-ELEVEN
📍門市｜即起至6月30日
◾大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，67折（原價110元、特價55元）

▲2024統一7-ELEVEn獅隊奪得第17座季冠軍，精品美式買1送1、精品拿鐵買2送1。（圖／7-11提供）
▲2024統一7-ELEVEn獅隊奪得第17座季冠軍，精品美式買1送1、精品拿鐵買2送1。（圖／7-11提供）
◾濃萃拿鐵買2送1，67折（原價60元、特價40元）
◾濃萃美式買2送1，67折（原價50元、特價33元）
◾一顆檸檬青茶買2送1，67折（原價85元、特價56元）
◾香橙果纖風味系列買2送1，67折（原價80元、特價55元）
◾韓國熊津紅蔘飲系列買1送1，5折（原價69元、特價35元）
◾MILK BAOBAB沐浴乳1000ml系列買1送1，5折（原價680元、特價340元）
◾韓國Sweetory可可球系列買1送1，5折（原價39元、特價20元）

▲7-11「超值五六日」自6月28日至6月30日。（圖／業者提供）
▲7-11「超值五六日」自6月28日至6月30日。（圖／業者提供）
📍APP｜即起至7月1日
◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元

▲▲7-11精品咖啡線上寄杯買二送二。（圖／7-11提供）
▲▲7-11精品咖啡線上寄杯買二送二。（圖／7-11提供）
📍APP｜即起至6月30日
◾濃萃美式17杯520元，62折（原價50元、特價31元）
◾厚乳拿鐵12杯520元，68折（原價65元、特價44元）
◾風味系列指定冰飲任選12杯520元，68折（原價65元、特價44元）
可選冰皇家伯爵紅茶拿鐵、冰太妃焦糖瑪奇朵、八女抹茶拿鐵、冰焙烤榛果風味拿鐵、冰脆酷摩卡咖啡
◾西西里風檸檬咖啡系列10杯520元，65折（原價80元、特價52元）
可選西西里風檸檬咖啡、西西里風檸檬氣泡咖啡

📍APP｜6月10日至7月31日
購買以下指定咖啡轉贈，送厚乳拿鐵買一送一連結
◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵4杯組168元，7.6折（原價65元、特價44元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原90元、特價68元）

▲7-11線上寄杯優惠，轉贈1杯可再獲得厚乳拿鐵買一送一連結。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯優惠，轉贈1杯可再獲得厚乳拿鐵買一送一連結。（圖／業者提供）
📍APP｜7月1日限定
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯精品美式買7送7，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯精品拿鐵買7送7，5折（原價90元、特價45元）
◾中杯精品冰燕麥拿鐵4杯240元，5.5（原價110元、特價60）

▲7-11精品美式、拿鐵買7送7，優惠只限今天。（圖／7-11提供）
▲7-11精品美式、拿鐵買7送7，優惠只限7月1日。（圖／7-11提供）
▲7-11精品美式、拿鐵買7送7，優惠只限今天。（圖／7-11提供）
▲7-11精品燕麥拿鐵4杯240元，優惠只限7月1日。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店

📍門市｜即日起至6月30日
◾大杯經典冰磚拿鐵第2杯10元，58折（原價70元、特價40元）
◾特大杯夏芒粉角青茶第2杯10元，54折（原價65元、特價35元）

▲全家冰磚拿鐵、粉角青茶第二杯10元開喝。（圖／全家提供）
▲全家冰磚拿鐵、粉角青茶第二杯10元開喝。（圖／全家提供）
📍門市｜6月28日至6月30日
◾自有品牌鹼性離子水800ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾UCC無糖咖啡185g買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾杜老爺特級冰淇淋甜筒買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾阿奇儂Ｘ鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）

▲「全家康康5」自6月28日至6月30日限時三天。（圖／業者提供）
▲「全家康康5」自6月28日至6月30日限時三天。（圖／業者提供）
📍APP｜7月1日 10:00開賣（使用全盈+PAY）
◾大杯特濃美式買3送3，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買3送3，5折（原價65元、特價33元）

🟡美廉社
📍門市｜即起至6月30日
◾大杯經典拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）

▲美廉社大杯經典拿鐵買1送1，5折，原價55元、特價28元。（圖／美廉社提供）
▲美廉社大杯經典拿鐵買1送1，5折，原價55元、特價28元。（圖／美廉社提供）
📍門市｜即起至7月9日
◾茶葉蛋2顆16元，8折（原價10元、特價8元）

🟡萊爾富
📍門市｜即起至7月5日
◾特大杯風味氣泡飲買1送1（洛神花／紅柚綠茶／冬瓜／草莓），5折（原價55元、特價27元）

▲萊爾富特大杯風味氣泡飲買1送1。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富特大杯風味氣泡飲買1送1。（圖／萊爾富提供）
📍門市｜即起至7月23日
◾大杯美式10杯299元，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵10杯399元，7.3折（原價55元、特價40元）

▲萊爾富特大美式10杯399元、特大拿鐵 10杯499元。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富特大美式10杯399元、特大拿鐵 10杯499元。（圖／萊爾富提供）
🟡全聯福利中心
📍門市｜即起起至7月11日（每週六、日）
◾大杯熱美式買1送1，5折，原價25元、特價13元
◾大杯熱拿鐵買1送1，5折，原價35元、特價18元

▲全聯母親節起每週六日都有咖啡買1送1。（圖／全聯提供）
▲全聯咖啡每週六日都有買一送一優惠。（圖／全聯提供）

限5天！7-11、全家熱瘋了　一堆冰棒可樂半價：冰棒、牛乳都13元

台南新地標！7-11「Park 17南科商場」開幕　11家美食、品牌一覽

37°C烈陽暴曬！7-11今起美式買一送一　全家冰淇淋、咖啡買一送一

7-11宣布凌晨關燈！半夜3點至6點「招牌黑漆漆」　1500家門市響應

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生