北市「牛郎教父」失蹤案！豬心湯摻30顆安眠藥　口塞銅錢埋屍公墓

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劉琦胞妹報案時情緒激動，她指出，哥哥自4月21日凌晨返家後便失聯，到了當晚營業時間卻仍未現身，也聯繫不上，跟班小廖擔心老闆出狀況，前往公司及劉家找人，進在劉家發現其手機、皮包及呼叫器，未見劉琦跟劉妻。小廖之後聯繫到劉妻，發現她一副事不關己的模樣，引起小廖的懷疑，而原本在劉家發現的手機等物品，卻被轉移到劉琦的公司，小廖驚覺有異，透過劉琦胞妹向警方報案。劉琦胞妹更指出，自從哥哥失蹤後，嫂嫂情緒出現異常，不敢睡在房裡，且每2天就換一次床單，整個人魂不守舍。
因劉琦胞妹指證歷歷，警方前往劉家及劉琦的公司搜索，發現被轉移的手機等物品，並展開進一步追查，未料小廖先一步通知警方，劉妻已向家人坦承殺夫，警方遂將劉妻逮捕。而劉妻被逮後，一開始矢口否認犯案，之後警方動之以情，勸她為孩子著想，才終於突破她的心防，說出犯案經過。劉妻表示，丈夫經營牛郎店、交友複雜，多次偷吃被抓包，在外還有私生子，讓她忍無可忍，決定離婚條件卻遲遲談不攏，她無奈之下向妹妹哭訴，揚言殺死丈夫後自殺，還拜託妹妹協助她埋屍。
4月21日凌晨，劉妻將30顆安眠藥摻入人參豬心湯，劉琦喝下後昏睡不醒人事，劉妻用膠帶綑綁其手腳，再塞入大型旅行袋內，導致劉琦被活活悶死，最後劉妻夥同妹妹，前往雲林娘家附近的公墓埋屍。為製造劉琦失蹤未返家的假象，劉妻還刻意將丈夫的手機、呼叫器及皮包放在公司，未料卻被小廖發現疑點。劉妻與妹妹情緒有異，被家人察覺後詢問，劉妻心有不安，向家人全盤托出，劉妻哥哥得知後通知小廖，整起案件因此曝光。
而警方找到劉琦遺體時，發現其被膠帶綑綁，臉部口、鼻被遮住，口中還塞有銅錢，對此劉妻供稱，因擔心丈夫化為冤魂報復，才會根據民間習俗處理。案經法院審理，劉妻雖辯稱非預謀犯案，但法官認為她第一時間否認犯行，不符自首要件，且案發前還曾揚言要殺夫後自殺，並在湯裡加入安眠藥，認定她預謀犯案，但考量其子女年幼，輕判15年徒刑定讞；劉妻的妹妹雖協助棄屍，但因埋屍地點在公墓，不符合遺棄屍體罪的構成要件，最後獲判無罪。
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