面對地震災害　黃偉哲籲加強整備、臨震不慌

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黃偉哲表示，臺灣地處環太平洋地震帶，板塊活動相當頻繁，今年403及422花蓮震災後，各地餘震不斷，而臺南市轄內亦有7條活動斷層及中洲構造，105年美濃地震也造成永康維冠大樓倒塌，面對難以預知的地震災害，公部門一定會確實做好相關整備應變措施，而民眾也應有正確的防災觀念，地震是自然現象，不用過度恐慌，地震發生當下務必做好「趴下、掩護、穩住」，確保自身安全。
秘書長兼災防辦主任方進呈強調，市府與協力團隊成大防災研究中心合作，針對轄內斷層活動均有相關研究及數值模擬資料庫，防救災團隊已建立完整的災情查通報、應變中心、前進指揮所、救災集結點、災難緊急搶救、避難收容及災後復原重建等機制，並全面盤點救災人力與機具，同時加強建物耐震評估、安檢與補強，以「老屋不倒、生命確保、機能不停」為理想目標，減少震災衝擊，確保人民能儘快恢復正常生活。
市府災防辦參議王雅禾指出，希望透過跨領域的專業與經驗對話，能深入檢視本市對於震災整備、應變及復原等各階段相對不足或欠缺的部分，加強橫向聯繫與業務交流，同時也提醒民眾，地震是我國常見的天然災害，民眾不需過度恐慌，並可透過市府消防局網站查閱「臺南市市民防災手冊」，建立正確的地震防災觀念。