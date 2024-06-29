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面對地震災害　黃偉哲籲加強整備、臨震不慌

▲臺南市政府以「震災高風險區域之盤點與整備」為主題召開災害防救專家諮詢委員會，市長黃偉哲籲加強整備、臨震不慌。(圖／台南市政府提供)
▲臺南市政府以「震災高風險區域之盤點與整備」為主題召開災害防救專家諮詢委員會，市長黃偉哲籲加強整備、臨震不慌。(圖／台南市政府提供)

記者郭俊暉／台南報導

臺南市政府28日以「震災高風險區域之盤點與整備」為主題召開災害防救專家諮詢委員會，市長黃偉哲表示，臺南市轄內亦有7條活動斷層及中洲構造，面對難以預知的地震災害，公部門一定會確實做好相關整備應變措施，而民眾也應有正確的防災觀念，地震是自然現象，不用過度恐慌，地震發生當下務必做好「趴下、掩護、穩住」，確保自身安全。

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災害防救專家諮詢委員會特別邀集交通部中央氣象署、農業部、國科會、成功大學等災防相關領域專家學者及府內外災防編組單位，廣納各界專業意見與實務經驗，持續強化震災整備及因應對策。

黃偉哲表示，臺灣地處環太平洋地震帶，板塊活動相當頻繁，今年403及422花蓮震災後，各地餘震不斷，而臺南市轄內亦有7條活動斷層及中洲構造，105年美濃地震也造成永康維冠大樓倒塌，面對難以預知的地震災害，公部門一定會確實做好相關整備應變措施，而民眾也應有正確的防災觀念，地震是自然現象，不用過度恐慌，地震發生當下務必做好「趴下、掩護、穩住」，確保自身安全。

▲災害防救專家諮詢委員會邀集交通部中央氣象署、農業部、國科會、成功大學等災防專家學者及府內外災防編組單位，廣納各界意見與經驗，持續強化臺南市震災整備及因應對策。(圖／台南市政府提供)
▲災害防救專家諮詢委員會邀集交通部中央氣象署、農業部、國科會、成功大學等災防專家學者及府內外災防編組單位，廣納各界意見與經驗，持續強化臺南市震災整備及因應對策。(圖／台南市政府提供)
秘書長兼災防辦主任方進呈強調，市府與協力團隊成大防災研究中心合作，針對轄內斷層活動均有相關研究及數值模擬資料庫，防救災團隊已建立完整的災情查通報、應變中心、前進指揮所、救災集結點、災難緊急搶救、避難收容及災後復原重建等機制，並全面盤點救災人力與機具，同時加強建物耐震評估、安檢與補強，以「老屋不倒、生命確保、機能不停」為理想目標，減少震災衝擊，確保人民能儘快恢復正常生活。

市府災防辦參議王雅禾指出，希望透過跨領域的專業與經驗對話，能深入檢視本市對於震災整備、應變及復原等各階段相對不足或欠缺的部分，加強橫向聯繫與業務交流，同時也提醒民眾，地震是我國常見的天然災害，民眾不需過度恐慌，並可透過市府消防局網站查閱「臺南市市民防災手冊」，建立正確的地震防災觀念。

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