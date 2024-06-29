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今台北體感溫飆44°C！15縣市熱到拉國家警報　不定時雷雨區擴大了

▲今日至下週五（29至5日），台灣在鋒面前暖氣團內，帶來極端高溫條件，台北體高溫度飆到攝氏44度。（圖／記者陳明安攝）
▲今日至下週五（29至5日），台灣在鋒面前暖氣團內，帶來極端高溫條件，台北體高溫度飆到攝氏44度。（圖／記者陳明安攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今日至下週五（29至5日），台灣在鋒面前暖氣團內，帶來極端高溫條件，上看攝氏38度高溫！今（29）日台北體高溫度飆到攝氏44度，全台熱到拉國家級警報，中央氣象署針對15縣市發布高溫特報，中午前後臺北市地區、新北市地區、新竹縣地區、臺中市地區等，要留意連續出現36度高溫的機率，且今起午後對流的影響範圍擴大，要留意致災性大雷雨。

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氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今日至下週五（29至5日）「滯留鋒」在華南至長江流域一帶南北徘徊，台灣在鋒面前暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣大致晴朗，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，最高氣溫常達36至38度，甚至更高，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。

今日各地區氣溫：北部23至37度，中部24至38度，南部25至38度，東部23至36度。中央氣象署發布高溫特報，中午前後臺北市地區、新北市地區、新竹縣地區、臺中市地區、彰化縣地區、南投縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、嘉義縣地區、臺南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。桃園市地區、花蓮縣地區、臺東縣地區為黃色燈號，請注意。

▲明（29）起至下週一（7/1）太平洋高壓往南邊移動，中南部整天都有陣雨，午後雨區域擴大。（圖／中央氣象署提供）
▲今（29）起至下週一（7/1）太平洋高壓往南邊移動，中南部整天都有陣雨，午後雨區域擴大。（圖／中央氣象署提供）
▲中央氣象署發布高溫特報，中午前後臺北市地區、新北市地區、新竹縣地區、臺中市地區等，有機會出現36度連續高溫。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲中央氣象署發布高溫特報，中午前後臺北市地區、新北市地區、新竹縣地區、臺中市地區等，有機會出現攝氏36度連續高溫。（圖／翻攝自中央氣象署）
今日至下週四（29至4日），台灣仍在太平洋高壓西側，由於其「沉降作用」偏弱，無法壓制大氣「潛在不穩定度」的釋放，近山區午後有對流發展；週末兩天西南部不定時有局部陣雨，午後對流的影響範圍擴大，應注意局部「大雷雨」(雷擊、強風、瞬間大雨⋯)及「豪雨」的威脅，平地應防「急雨積水」，山區慎防「坍方、落石、土石流」。下週五太平洋高壓略增強，午後對流減弱、範圍縮小，大多侷限在山區。

▲今（29日）晨4時紅外線色調強化雲圖顯示，台灣大致晴朗（左圖）。4時雷達回波合成圖顯示，西南部有零星回波移入（中圖）。4時累積雨量圖顯示，西南部有局部降雨（右圖）。（圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」）
▲今（29日）晨4時紅外線色調強化雲圖顯示，台灣大致晴朗（左圖）。4時雷達回波合成圖顯示，西南部有零星回波移入（中圖）。4時累積雨量圖顯示，西南部有局部降雨（右圖）。（圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」）

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