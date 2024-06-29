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大谷翔平發文讚「我的英雄」！道奇球僮神反應救人：這是我該做的

▲大谷翔平日前在比賽中，險些遭界外飛球襲擊，還好身旁球僮將球接住，讓大谷翔平特地發文稱讚他是「我的英雄」。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平日前在比賽中，險些遭界外飛球襲擊，還好身旁球僮將球接住，讓大谷翔平特地發文稱讚他是「我的英雄」。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

大谷翔平發文讚「我的英雄」！洛杉磯道奇球星大谷翔平在27日的比賽，在板凳區險些遭到強勁界外球襲擊，好在身旁的道奇球僮將球接住，救了大谷翔平一命。今（29）日這位球僮Javier Herrera在賽前接受訪問，大谷翔平則在個人的IG帳號發佈了社群平台上發布了他接受採訪的影片，並寫道「我的英雄!!」，表達感謝之意。對於拯救了大谷翔平，球僮Javier Herrera表示自己只是做了該做的工作，感覺很開心

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球僮場邊超神反應　大谷翔平發文感謝

比賽進行到3局，大谷翔平頭戴頭盔在板凳區進行準備。此時突然有1顆強勁的界外球飛向板凳區，眼見大谷翔平閃躲不及，身邊的球僮展現超神反應，徒手將球接下，保護住了大谷翔平，而這段影片也在網路上爆紅

根據日本媒體《體育日本》的報導指出，球僮Javier Herrera受訪時表示：「我只是做了自己的工作，至於痛不痛，我已經不記得了。那天晚上，很多朋友傳影片給我，我大概看了100次，感到非常高興，翔平還對我說了『謝謝』，我也告訴他『我會保護你』。」

就在Javier Herrera受訪時，被拯救的大谷翔平沒有閒著，他拍下了Javier Herrera受訪時的片段，發布到個人的IG帳號，並寫下「我的英雄！！」此外，道奇總教練Dave Roberts也表示，球隊應該要和Javier Herrera續約並且加薪。


▲洛杉磯道奇球星大谷翔平在個人IG帳號發文，寫下「我的英雄！！」向拯救他的道奇球僮致謝。（圖／翻攝自大谷翔平 IG）
▲洛杉磯道奇球星大谷翔平在個人IG帳號發文，寫下「我的英雄！！」向拯救他的道奇球僮致謝。（圖／翻攝自大谷翔平 IG）

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