MLB／洋基16：5打爆藍鳥！終止4連敗　Soto轟出「3分砲」率隊逆轉

我是廣告 請繼續往下閱讀
藍鳥在首局下就開啟攻勢，靠著George Springer在首局得點圈敲出適時安打攻下1分，洋基打線則在4局上給予反擊，靠著J.D Davis犧牲打攻下追平分，但進到5局下藍鳥靠著Vladimir Guerrero Jr.犧牲打，與George Springer適時安打攻下2分，前5局打完由藍鳥取得3：1領先。
來到6局上戰局風雲變色，先是靠著Juan Soto掃出右外野3分砲逆轉戰局，洋基再利用Aaron Judge、J.D Davis連續安打攻下1分，最後Gleyber Torres再補上一發左外野2分砲，球隊單局攻下6分一舉反超。
來到8、9局洋基追加火力，先是在8局上靠著Alex Verdugo在一二壘有人時，掃出右外野深遠二壘安打攻下2分擴大領先優勢，進到9局上則透過Aaron Judge與代打Oswaldo Cabrera得點圈敲安攻下3分，Alex Verdugo、Jose Trevino與Jahmai Jones等人在得點圈有人時連續敲出安打打回4分，一舉將領先優勢擴大到11分，底定勝局。
藍鳥在比賽後段的火力難以和洋基抗衡，打線僅在6局下與7局下靠著Isian Kiner-Falefa、Vladimir Guerrero Jr.陽春砲再攻下2分，終場就以5：16不敵洋基中斷近期2連勝，洋基則是終止4連敗。