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MLB／洋基16：5打爆藍鳥！終止4連敗　Soto轟出「3分砲」率隊逆轉

▲MLB紐約洋基結束與道奇隊的系列賽之後，今(11)日則是前往客場交手皇家，此戰重砲Juan Soto傷癒歸隊，個人3個打數敲出1支安打，條紋軍則靠著先發投手Carlos Rodon繳出7局失1分好投，率隊以4：2擊敗皇家。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB紐約洋基結束與道奇隊的系列賽之後，今(11)日則是前往客場交手皇家，此戰重砲Juan Soto傷癒歸隊，個人3個打數敲出1支安打，條紋軍則靠著先發投手Carlos Rodon繳出7局失1分好投，率隊以4：2擊敗皇家。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

MLB紐約洋基隊近期苦吞4連敗，將美聯東區龍頭拱手讓給了巴爾的摩金鶯，今（29）日客場續戰多倫多藍鳥盼力拚止敗，本場比賽前5局洋基仍以1：3落後，但靠著6局上Juan Soto敲出重要的3分砲以及Gleyber Torres開轟演出，帶領球隊打下6分大局逆轉，洋基也在比賽後半段火力全開，在8、9局分別打進2分與7分大局，終場就以16：5打爆藍鳥終止4連敗。但由於金鶯今也贏球，以勝率0.634些微領先洋基的0.631，仍續坐美聯東區龍頭。

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Soto開轟率隊逆轉　洋基8、9局火力全開

藍鳥在首局下就開啟攻勢，靠著George Springer在首局得點圈敲出適時安打攻下1分，洋基打線則在4局上給予反擊，靠著J.D Davis犧牲打攻下追平分，但進到5局下藍鳥靠著Vladimir Guerrero Jr.犧牲打，與George Springer適時安打攻下2分，前5局打完由藍鳥取得3：1領先。

來到6局上戰局風雲變色，先是靠著Juan Soto掃出右外野3分砲逆轉戰局，洋基再利用Aaron Judge、J.D Davis連續安打攻下1分，最後Gleyber Torres再補上一發左外野2分砲，球隊單局攻下6分一舉反超。

來到8、9局洋基追加火力，先是在8局上靠著Alex Verdugo在一二壘有人時，掃出右外野深遠二壘安打攻下2分擴大領先優勢，進到9局上則透過Aaron Judge與代打Oswaldo Cabrera得點圈敲安攻下3分，Alex Verdugo、Jose Trevino與Jahmai Jones等人在得點圈有人時連續敲出安打打回4分，一舉將領先優勢擴大到11分，底定勝局。

藍鳥在比賽後段的火力難以和洋基抗衡，打線僅在6局下與7局下靠著Isian Kiner-Falefa、Vladimir Guerrero Jr.陽春砲再攻下2分，終場就以5：16不敵洋基中斷近期2連勝，洋基則是終止4連敗。


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