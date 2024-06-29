《愛的噩夢》全用iPhone 14 Pro拍攝　導演廖明毅：ProRes太強！

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談及目前最新的《愛的噩夢》，廖明毅當初在寫腳本時就已經預設會使用iPhone拍攝，而有了《怪胎》的拍攝經驗，這次為了提高收音品質，主要用1台iPhone 14 Pro拍攝，不多鏡頭同時拍攝，但同一場景就需要不同鏡位多次拍攝，一個畫面20幾次的拍攝都有可能。
比較特別的是，用手機拍攝最大的優勢就是靈巧的特性，拍攝《怪胎》時廖明毅會去玩鏡頭，「這次不玩了」，他說「要用簡單的鏡頭，產生順暢的敘述」，讓觀影者可以沈浸在電影的氛圍中，且不同於怪胎大色塊的色調氛圍，這次在調色上走的是都會寫實風格，希望用比較內化的方式。帶來完整的電影感。
說到器材，他先是分享了一則開拍前的趣事，他說，為了增加拍攝時視覺的壓縮感，不會讓特寫鏡頭太過壓迫，所以iPhone 14 Pro一定要外掛一顆2倍變焦的鏡頭，當時因為iPhone 14才剛開賣，配件廠商都還沒有推出對應的鏡頭，但開拍在即，手機上的外掛鏡頭依舊還沒到位，所幸在台灣有找到手機外掛鏡頭SANDMARC代理商，消息也傳回去美國總部，原廠超給力決定贊助鏡頭提供拍攝，就在定裝的當天老闆抱來一整箱的器材來給廖明毅，陰錯陽差之下《愛的噩夢》成為全球第一部開拍的影片。
《愛的噩夢》使用2台iPhone 14 Pro輪流拍，外掛2倍鏡、黑柔焦，再搭配「Blackmagic」App拍攝軟體，以硬體來說確實大大減少了硬體設備的需求，讓廖明毅也認「手機帶來巨大改變」，並認為想學拍電影、學攝影不用買單眼，唯一心法就是「一直拍」，經常在生活中尋找構圖，隨時練習，他說，就連他到現在還是經常在生活中，思考如何構圖取景。問他，對於今年即將要亮相的iPhone 16系列有沒有期待的功能？他說目前就已經很完整了，但希望可以變焦的望遠鏡頭可以跟上其他鏡頭達到4800萬畫素。