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《愛的噩夢》全用iPhone 14 Pro拍攝　導演廖明毅：ProRes太強！

▲《愛的噩夢》全程使用iPhone 14 Pro拍攝。（圖／官方提供）
▲《愛的噩夢》全程使用iPhone 14 Pro拍攝。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

由林柏宏、謝欣穎、項婕如及黃宣共同主演的電影《愛的噩夢》，是導演廖明毅繼《怪胎》之後第2部以iPhone拍攝的電影。這次使用2台iPhone 14 Pro輪流拍攝，且不特意玩鏡頭，他說：「要用簡單的鏡頭，產生順暢的敘述」，希望讓觀影者可以沈浸在電影的氛圍中。獨鍾iPhone拍攝的原因，他直言：「沒辦法啊！ProRes太強了！」讓調色寬容度更大，他也真性情的直呼「真的太扯了！」。

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廖明毅認為自己是 iPhone拍電影的「推廣者」，現在拍電影度動輒4000萬起跳，拍片成本變高之下，用iPhone拍攝可以很明顯降低製作成本，再加上近年iPhone功能強大，他認為「iPhone的出現確實可以為小電影服務」。

▲《愛的噩夢》iPhone 14 Pro拍攝，導演廖明毅側拍畫面。（圖／官方提供）
▲為了提高收音品質，主要用1台iPhone 14 Pro拍攝，不多鏡頭同時拍攝，但同一場景就需要不同鏡位多次拍攝。（圖／官方提供）
談及目前最新的《愛的噩夢》，廖明毅當初在寫腳本時就已經預設會使用iPhone拍攝，而有了《怪胎》的拍攝經驗，這次為了提高收音品質，主要用1台iPhone 14 Pro拍攝，不多鏡頭同時拍攝，但同一場景就需要不同鏡位多次拍攝，一個畫面20幾次的拍攝都有可能。

比較特別的是，用手機拍攝最大的優勢就是靈巧的特性，拍攝《怪胎》時廖明毅會去玩鏡頭，「這次不玩了」，他說「要用簡單的鏡頭，產生順暢的敘述」，讓觀影者可以沈浸在電影的氛圍中，且不同於怪胎大色塊的色調氛圍，這次在調色上走的是都會寫實風格，希望用比較內化的方式。帶來完整的電影感。

▲《愛的噩夢》iPhone 14 Pro拍攝，導演廖明毅側拍畫面。（圖／官方提供）
▲開拍前，導演準備了5台iPhone 14 Pro，後續真正上場的只有兩台手機輪流拍攝。（圖／官方提供）
說到器材，他先是分享了一則開拍前的趣事，他說，為了增加拍攝時視覺的壓縮感，不會讓特寫鏡頭太過壓迫，所以iPhone 14 Pro一定要外掛一顆2倍變焦的鏡頭，當時因為iPhone 14才剛開賣，配件廠商都還沒有推出對應的鏡頭，但開拍在即，手機上的外掛鏡頭依舊還沒到位，所幸在台灣有找到手機外掛鏡頭SANDMARC代理商，消息也傳回去美國總部，原廠超給力決定贊助鏡頭提供拍攝，就在定裝的當天老闆抱來一整箱的器材來給廖明毅，陰錯陽差之下《愛的噩夢》成為全球第一部開拍的影片。

《愛的噩夢》使用2台iPhone 14 Pro輪流拍，外掛2倍鏡、黑柔焦，再搭配「Blackmagic」App拍攝軟體，以硬體來說確實大大減少了硬體設備的需求，讓廖明毅也認「手機帶來巨大改變」，並認為想學拍電影、學攝影不用買單眼，唯一心法就是「一直拍」，經常在生活中尋找構圖，隨時練習，他說，就連他到現在還是經常在生活中，思考如何構圖取景。問他，對於今年即將要亮相的iPhone 16系列有沒有期待的功能？他說目前就已經很完整了，但希望可以變焦的望遠鏡頭可以跟上其他鏡頭達到4800萬畫素。

▲《愛的噩夢》iPhone 14 Pro拍攝，導演廖明毅側拍畫面。（圖／官方提供）
▲iPhone 14 Pro的ProRes功能強大，可以大來更大的影像寬容度，導演廖明毅也忍不住讚嘆「太扯了」。（圖／官方提供）
▲《愛的噩夢》iPhone 14 Pro拍攝，導演廖明毅側拍畫面。（圖／官方提供）
▲攝影器材使用iPhone 14 Pro，但同時也需要大量的專業燈光輔助。（圖／官方提供）

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