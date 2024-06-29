教師、公務員錯愕！綠委喊：明年勞動節應實施全國一致放假

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林宜瑾認為，長久下來這種劃分方式不但違背勞動者大團結的精神，而且造成實務面困擾，全國放假日的不一致，造成校園內、機關和家庭中，部分人員放假、部分人員工作和上課的荒謬情境年年發生。
林宜瑾說，行政院有義務公開向全體國人說明，新舊內閣態度不一，如今再一次否決五一勞動節全國一致放假的理由。她強調，勿再以西元2000年的《公務員服務法》附帶決議為藉口，稱全年放假總日數不該多於115至116日：第一，2022年該法已做過全文修正，附帶決議所依附之條文項次早有變動；第二，這項附帶決議內涵在於要求放假總日數應達115至116日，然而歷史跡證顯示，這項要求並無絕對約束力，根據人事總處所公布「我國實施週休二日後政府行政機關全年放假日數一覽表」可知，至少有12個年度都不符合放假總日數應達115至116日的要求。
她說，第三，根據現行《公務員服務法》第十二條第二項，辦公時數及休息日數是能夠被調整的，而且立法理由明確寫著，我國公務員多隸屬於行政院暨所屬機關，如果要配合紀念日及節日做出調整，由行政院訂定並發布政府機關辦公日曆表；第四，行政院在訂定政府機關辦公日曆表時，以《紀念日及節日實施辦法》所定節日之放假為依據。
綜合上開四項推論，林宜瑾指出，五一勞動節是否能全國一致放假，關鍵就在於《紀念日及節日實施辦法》，應早日對該辦法第五條第二項做出修正，讓五一勞動節不再依據勞保、公保身份別決定是否放假，她嚴正呼籲，明年就應該實施五一勞動節全國一致放假。