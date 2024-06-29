高捷爆博愛座爭議！23歲男未禮讓長者爆衝突 車廂大亂鬥畫面曝光
28日下午，高雄捷運發生博愛座讓座爭議，坐在博愛座上的23歲李姓男子，疑因未讓座年長者遭斥責，李男情緒失控大叫，並與現場2名乘客發生肢體衝突，對此警方指出，獲報後已將李男送醫，並依違反社維法移送，今天（29日）上午，帶回2名男乘客到案，訊後被依強制罪嫌移送。
記者林盈君／綜合報導
據了解，昨天下午2時許，李男於高捷上坐在博愛座，疑似因未禮讓年長者，遭2名男乘客大聲斥責，雙方爆發激烈口角，李男情緒失控咆哮，與2名男乘客發生肢體衝突，根據曝光的影片可以看到，李男遭2男扯頭髮、拍打臉部，甚至被抓頭撞玻璃窗，更嗆李男「你有本事就不要走」；李男氣憤之下，也出手回掐對方手臂，險些大打出手，附近乘客急忙勸「不要動手」，並按壓列車「緊急通話鈕」向司機員反映。
警方調查，患有自閉症的李男，當時跨坐在博愛座2位置，因有長者要求他讓坐遭拒，引起現場2名男乘客不滿，雙方進而爆發口角與肢體衝突。警方表示，當時因李男情緒激動，先行將他送醫，所幸之後情緒已和緩，經了解，李男因不喜歡旁邊有人坐，因此用腳跨坐2位置。今天上午，警方循線掌握2名男乘客身分，在高市苓雅區等地帶回2男（45歲張男、58歲蔡男）到案，訊後依強制罪嫌移送橋頭地檢署。
對此警方呼籲，民眾搭乘大眾捷運時應保持理性，並遵守大眾捷運法及相關旅客守則，在車廂、月台或其他捷運系統內遇有糾紛等緊急事故，可按下最近的通話器按鈕，警方獲報後將盡速趕往現場處理，勿有傷人等不理性行為，避免觸法。
※【NOWnews 今日新聞
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