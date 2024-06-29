大安森林公園成「毛孩殺手」？頻傳誤食毒物暴斃 公園處說話了
北市議員王欣儀近日接獲民眾陳情，日前晚上帶著飼養的狗狗到大安森林公園散步，狗狗從推車上下來後，因為不小心吃到公園內的「草」，一分鐘後就口吐白沫，四肢癱軟，王欣儀要求公園處、動保處應立即撤查，是否因為公園內有噴藥或投放老鼠藥，而造成毛孩因誤食而暴斃。對此，北市公園處今（29）日表示，大安森林公園採物理及生物防治蚊蟲，對動物無害。
記者呂炯昌／台北報導
公園處表示，為維護生態友善環境，公園內採物理性及生物性防治老鼠蚊蟲，近日曾使用草木灰、油棕灰、苦茶粕及黑殭菌等天然資材防治小黑蚊， 此為生物防治對動物無害，請民眾安心。公園處已於6月28日上午派員於大安森林公園全區巡查，目前園區內鳥類，松鼠均正常活動，亦可見白鷺鷥於噴灑後於後方跟著捕食昆蟲。
公園處青年所主任王淑雅進一步說明，大安森林公園因有鳳頭蒼鷹長年停留及育雛，公園處很早就接受猛禽協會建議，均以放置捕鼠籠及填堵老鼠洞方式捕鼠，早已不使用老鼠毒餌，避免老鼠屍體造成鳳頭蒼鷹食用中毒。
王淑雅呼籲家養動物不同於野生動物，狗狗愛媽愛爸們帶寵物到公園活動時，建議仍注意其飲食，保護好牠們的腸胃健康。
公園處指出，大安森林公園內許多地方都曾有民眾違規餵食情事，公園處除由同仁與基金會於適當場合教育民眾勿因個人喜好進行餵食，此舉恐造成野生動物營養過剩或過於群聚傳染疾病，餵食殘渣也可能成為老鼠的食物增加鼠患的問題，公園處也在各餵食熱點張貼公告提醒民眾勿違法。