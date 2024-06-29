身分證號查無此人！雄警成功守住癡男240萬娶某本

高雄市1名戴姓男子透過交友APP結識一名女網友，二人互動密切，女方每日噓寒問暖，甚至傳送身分證明文件博取男子信任，使戴男迅速墜入愛河。歹徒見時機成熟，謊稱欲與其共築愛巢，要求戴男至銀行提領新台幣240萬元。所轄區銀行行員及時通報，並在警方查詢該證號後，發現「查無此人」，及時阻詐，成功守住戴男「娶某本」！
記者郭凱杰／高雄報導
高市警局鼓山分局龍華派出所27日下午14時許接獲報案，稱轄內某銀行有民眾疑似欲提領大筆現金。經警方派員前往調查，發現此為一起典型的網路愛情詐騙案件。戴男（70年次）當天欲提領多年存款以與女網友共同購買並裝修房屋，所幸警方及時趕到，查出根本不存在此人，成功守住男子的「娶某本」！
警方調查發現，歹徒利用美女照片、不時分享生活瑣事，甚至傳送身分證明文件博取戴男信任。警方到場後，向戴男宣導詐騙手法，但戴男仍堅稱自己未遭詐騙，並出示女友的身分證件。警方查詢該證號後，發現「查無此人」，果斷告知男子其女友的證件是假的！戴男才打消提款念頭，保住了辛苦存來的240萬元結婚基金。
鼓山警分局長陳奕良呼籲，詐騙手法日新月異，網路交友務必提高警覺。若對方要求購買遊戲點數或前往金融機構匯款，須多加留意。如接獲疑似詐騙訊息，請撥打報案電話110或165反詐騙專線進行查證。