大谷無緣連3場首打席開轟！被變形蟲好球帶搞死 球評轟：太扯了
洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（29）日對陣舊金山巨人，以先發第一棒、指定打擊出賽，球迷們都在期待大谷連3場首打席開轟，然而大谷卻受到主審Edwin Jimenez的「變形蟲好球帶」影響，首打席站著不動遭到三振，引起許多球迷的不滿，球評長嶋一茂更開砲：「這裁判太糟糕了，根本無法好好比賽。」
記者路皓惟/綜合報導
作為首棒打者的大谷翔平，首局首打席對決巨人隊先發投手Logan Webb，大谷試圖延續連3場首打席全壘打紀錄，但在第一球，Webb投出了一個內角高球，雖然球稍微偏離好球帶，但主審判定為好球。球評西岡剛與長嶋一茂都驚訝地表示：「咦？這是壞球吧？」
受到這個判決影響，大谷在第二球對幾乎相同位置的切球出棒，結果形成了界外球。此時球數形成2好0壞，長嶋一茂表示：「如果第一球那個位置被判好球，那大谷只能揮棒了。」
接下來的第三球，Webb投出了外角高伸卡球，這一球完全沒有進入好球帶，但主審依然判定為好球，讓大谷翔平站著不動遭到三振，連3場首打席開轟因此破滅。
這個判決讓解說員們怒火中燒，長嶋一茂直言：「這個裁判，實在太糟糕了，比賽根本沒法進行。」他對裁判的判決提出強烈的質疑和不滿。
巨人球評Mike Krukow甚至也對主審的好球帶感到疑惑，「Jimenez是一個判好球範圍比較寬的主審，他剛剛又證明了這一點，只是這球根本沒有接近好球帶。」《Dodgers Nation》專欄作家Noah Camras則說：「今晚大谷翔平的好球帶非常荒謬。」