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勇士沒給Klay Thompson應有尊重　名記爆料：雙方關係已無法挽回

▲NBA美國職籃金州勇士射手Klay Thompson，不滿沒有得到尊重，休賽季投入自由市場。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃金州勇士射手Klay Thompson，不滿沒有得到尊重，休賽季投入自由市場。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

金州勇士明星射手「K湯」Klay Thompson本季將投身自由市場可說是眾所皆知的事情，美媒《ESPN》記者Tim McMahon透露，目前勇士已經做好失去Klay Thompson的準備。根據NBA記者Marc Stein的重磅消息，「勇士與Klay Thompson的關係已經到不可挽回的地步。」此消息也獲得勇士隨隊記者Anthony Slater的證實。另外，記者Marc Stein則表示Klay Thompson與達拉斯獨行俠互有好感。

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Klay Thompson不滿勇士沒給予尊重

根據《ESPN》記者Tim McMahon在播客節目「The Hoop Collective」中透露，「我聽到勇士開給Klay Thompson 2年的合約，但並沒有給予Klay Thompson 應有的尊重，對Klay Thompson 而言這已經不是合約年限與金錢的問題，這關乎於勇士對他的尊重。

記者Brian Windhorse則在節目上補充表示，「我知道Draymond Green與Andrew Wiggins都願意配合球隊將薪，但球團都開給他們4年合約，可是勇士要求Klay Thompson降薪，但卻只給出2年的合約，這讓Klay Thompson感受到不被球團尊重。」

Klay Thompson下一站去哪？　2隊有興趣

早在日前Klay Thompson就多次表示希望能簽下與其他王朝成員類似的合約，但勇士始終只願開出為期2年年均薪資2000萬美元的合約，最終導致Klay Thompson投身自由市場，觀察自己在各球團間的報價。

目前市場上除了母隊勇士有開出合約給Klay Thompson外，奧蘭多魔術也有意將他帶回陣中，但據傳同樣只開出2年4500萬美元的合約，記者Marc Stein則指出，獨行俠也將加入爭奪，且Klay Thompson對加盟獨行俠有強烈的興趣。

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