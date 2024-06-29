勇士沒給Klay Thompson應有尊重　名記爆料：雙方關係已無法挽回

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根據《ESPN》記者Tim McMahon在播客節目「The Hoop Collective」中透露，「我聽到勇士開給Klay Thompson 2年的合約，但並沒有給予Klay Thompson 應有的尊重，對Klay Thompson 而言這已經不是合約年限與金錢的問題，這關乎於勇士對他的尊重。」
記者Brian Windhorse則在節目上補充表示，「我知道Draymond Green與Andrew Wiggins都願意配合球隊將薪，但球團都開給他們4年合約，可是勇士要求Klay Thompson降薪，但卻只給出2年的合約，這讓Klay Thompson感受到不被球團尊重。」
Klay Thompson下一站去哪？ 2隊有興趣
早在日前Klay Thompson就多次表示希望能簽下與其他王朝成員類似的合約，但勇士始終只願開出為期2年年均薪資2000萬美元的合約，最終導致Klay Thompson投身自由市場，觀察自己在各球團間的報價。
目前市場上除了母隊勇士有開出合約給Klay Thompson外，奧蘭多魔術也有意將他帶回陣中，但據傳同樣只開出2年4500萬美元的合約，記者Marc Stein則指出，獨行俠也將加入爭奪，且Klay Thompson對加盟獨行俠有強烈的興趣。