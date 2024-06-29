大蛇丸曝「激瘦帥照」遭指撞臉立委、高爾宣！他無奈嘆：怎沒人要
百萬Youtuber大蛇丸曾是團體「狠愛演」的成員之一，在團體解散後，團員們在事業上各自都有了新發展，而大蛇丸也憑著他親切、幽默搞笑的形象，獲得許多鐵粉的支持，繼續在網紅事業上邁進。大蛇丸先前透露自己在執行減重計畫，花了半年就減了30公斤，讓不少網友都感到佩服，而他在昨（28）日發文曬出自己激瘦時期的照片，網友看了都驚訝指出他撞臉多位知名人物：「好像高爾宣」、「更像立法委員莊瑞雄。」掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
大蛇丸28日曬出自己在最瘦時期的照片，並在貼文中寫道：「看著以前的自己都會想那時後怎麼沒有人要。」從照片中可以看到，大蛇丸身上穿著POLO衫，身材明顯比現在還要小上好幾號，舊照一發出後，讓不少網友看了紛紛聯想到其他名人的臉，有網友留言指出：「好像高爾宣！」、「更像莊瑞雄，那個民進黨立法委員」、「真的超像莊瑞雄」、「也蠻像高爾宣年輕的時候。」
不過也有不少粉絲看到貼文後鼓勵大蛇丸，紛紛留言表示：「現在很有喜感有親和力啊」、「現在比較帥啊」、「現在比較可愛」、「時機不對而已」、「現在除了親和喜感還是一樣帥」、「就是差在時間點不對而已，喜歡你的人不管你胖或瘦都會喜歡你」、「以前很帥，但是胖了以後更可愛。」
事實上，大蛇丸從去年就開始積極執行他的減重計畫，時常在社群上跟大家分享他的減肥日常，除了控制飲食之外，他也積極安排時間運動，先前也曾透露自己現階段是以「兩位數的體重為目標」。為了可以瘦下來，大蛇丸也戒糖很久，讓自己漸漸朝理想體重前進，先前他才曬出終於有腰身的照片，相信不久後他就能達到心中的理想模樣。