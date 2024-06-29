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道奇3：5遭巨人逆轉！終止4連勝　大谷翔平遭「變形好球帶」三振

▲洛杉磯道奇今日以3：5不敵舊金山巨人，終止近期4連勝。本場比賽大谷翔平合計3次打擊，繳出1安、1保送與吞下1次三振。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇今日以3：5不敵舊金山巨人，終止近期4連勝。本場比賽大谷翔平合計3次打擊，繳出1安、1保送與吞下1次三振。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

MLB洛杉磯道奇今（29）日將與舊金山巨人展開3連戰系列賽，前6局打完巨人靠著Matt Chapman在6局下掃出左外野2分砲取得3：2領先，雖道奇在9局上靠著Jason Heyward在得點圈敲出適時安打將戰局扳平，但道奇後援投手Blake Treinen在9局下登板放火，遭到Brett Wisely擊出右外野2分再見全壘打，終場道奇以3：5不敵巨人，終止近期4連勝。本場比賽大谷翔平合計3次打擊，繳出1安、1保送與吞下1次三振，由於首打席遭到三振無緣挑戰連3戰首打席開轟。

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大谷遭「變形好球帶」三振　無緣連3戰首打席開轟

大谷翔平本場3次打擊，敲出1安與選到1次保送和吞下1次三振，賽後打擊率為3成22，其中在首打席因主審Edwin Jimenez的「變形蟲好球帶」，遭到巨人隊先發投手Logan Webb以一顆完全沒有碰到好球帶的伸卡球三振，無緣挑戰連3場首打席開轟，日籍球評長嶋一茂更開砲：「這裁判太糟糕了，根本無法好好比賽。」

雙方在前4局皆無攻勢，道奇打線則在5局上，先是靠著Miguel Rojas安打上壘，在利用Gavin Lux深遠二壘安打攻下1分，隨後Will Smith擊出安打再攻下1分；巨人打線則在5局下靠著Luis Matos陽春砲追回1分，前5局打完由道奇取得2：1領先。

道奇牛棚放火終止4連勝

比賽進到6局下發生變化，Heliot Ramos利用道奇三壘手Cavan Biggio失誤上壘，隨後靠著Matt Chapman掃出左外野2分砲一棒逆轉，該局打完巨人將比分改寫成3：2。

道奇則在9局上給予反擊，Andy Pages先是擊出三壘安打，隨後靠著Jason Heyward掃出中外野安打追平比分，但道奇牛棚在9局下放火，後援投手Blake Treinen先是投出保送，隨後遭到Brett Wisely掃出右外野再見2分砲，終場巨人就以5：3戰勝道奇。

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