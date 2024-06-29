道奇3：5遭巨人逆轉！終止4連勝　大谷翔平遭「變形好球帶」三振

我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷翔平本場3次打擊，敲出1安與選到1次保送和吞下1次三振，賽後打擊率為3成22，其中在首打席因主審Edwin Jimenez的「變形蟲好球帶」，遭到巨人隊先發投手Logan Webb以一顆完全沒有碰到好球帶的伸卡球三振，無緣挑戰連3場首打席開轟，日籍球評長嶋一茂更開砲：「這裁判太糟糕了，根本無法好好比賽。」
雙方在前4局皆無攻勢，道奇打線則在5局上，先是靠著Miguel Rojas安打上壘，在利用Gavin Lux深遠二壘安打攻下1分，隨後Will Smith擊出安打再攻下1分；巨人打線則在5局下靠著Luis Matos陽春砲追回1分，前5局打完由道奇取得2：1領先。
道奇牛棚放火終止4連勝
比賽進到6局下發生變化，Heliot Ramos利用道奇三壘手Cavan Biggio失誤上壘，隨後靠著Matt Chapman掃出左外野2分砲一棒逆轉，該局打完巨人將比分改寫成3：2。
道奇則在9局上給予反擊，Andy Pages先是擊出三壘安打，隨後靠著Jason Heyward掃出中外野安打追平比分，但道奇牛棚在9局下放火，後援投手Blake Treinen先是投出保送，隨後遭到Brett Wisely掃出右外野再見2分砲，終場巨人就以5：3戰勝道奇。