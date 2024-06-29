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睽違3年再戰全壘打大賽？大谷翔平表態了　大聯盟有更深的盤算

▲大谷翔平擊出本季第25轟，暫居國聯全壘打王，表態願意再次參加大聯盟明星賽的全壘打大賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平擊出本季第25轟，暫居國聯全壘打王，表態願意再次參加大聯盟明星賽的全壘打大賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

洛杉磯道奇日本巨星大谷翔平在今年大聯盟全明星賽，獲得277萬7123張票，高居國聯DH第一，生涯第四度參加明星賽。對於是否參加明星賽週重頭戲的全壘打大賽，大谷翔平給出回應，「當然，我想參加，我認為所有球員都是這麼想的。」有望睽違3年再次參戰全壘打大賽。

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大谷想打全壘打大賽　道奇審慎評估

雖然大谷翔平對參加全壘打大賽保持積極的態度，但由於他正在為明年賽季「二刀流」復出準備，加上去年右肘才剛動手術，大谷謹慎地表示：「參賽與否，還是需要得到醫生的許可，以及球隊的同意。」

大谷目前以25支全壘打位居國聯全壘打王，談到大谷有意參加全壘打大賽，道奇教頭Dave Roberts表示：「隨著揮棒次數增加，強度也會提高。由於他正在康復中，身為球隊的總教練，我不得不更加謹慎考慮。」

去年，大谷翔平成為首位贏得全壘打王（44轟）的亞洲球員，作為大聯盟代表性強打砲手之一，如果大谷能夠參賽，無疑將會讓全明星週更加熱鬧。

大谷參賽非必要　大聯盟有更深的盤算

根據消息指出，大聯盟內部對於邀請大谷參賽的提議持謹慎態度，因為大聯盟官方更希望大谷能夠從明年開季起重拾二刀流，而不是僅僅期待他參加全壘打大賽帶來的一時話題。

如果大谷翔平能夠投出超過160公里火球，不僅能進一步帶動道奇，還能連帶影響其他球隊票房、電視收視率和廣告收入等，從而提升大聯盟的整體收益。

根據《日刊體育》報導，目前大聯盟全明星賽票房開出紅盤，特別是全壘打大賽靠近內野區的高價座位，以及能接到全壘打球的外野座位所剩不多。就提升明星賽票房而言，大谷參與全壘打大賽並非必要，尤其全壘打大賽十分耗費體力，對身體負擔也很大，如果大谷因此受傷，對道奇、大聯盟來說都得不償失。

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