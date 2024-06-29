張書豪求婚歐陽妮妮成功！傅娟、歐陽龍感性告白：永遠陪伴公主
藝人歐陽妮妮與張書豪在穩交5年後，終於在今（29）日驚喜宣布求婚成功，兩人一起透過社群發文「Yes, we do.」並曬出張書豪下跪爲歐陽妮妮戴上戒指的照片，看起來幸福又浪漫。而歐陽妮妮的媽媽傅娟也特別叮囑未來女婿：「公主確實是很公主，希望書豪像王子一樣，永遠陪伴公主長長久久，加油哦！」
記者洪生儒、李欣容／台北報導
歐陽妮妮與張書豪在29日宣布求婚成功的喜訊，媽媽傅娟也特別叮囑未來女婿，她表示：「親愛的書豪，公主確實是很公主，希望書豪像王子一樣，永遠陪伴公主長長久久，加油哦！」而爸爸歐陽龍也表示：「親愛的妮妮能夠幸福滿滿、開開心心、健健康康，相信這是所有天下父母心對孩子最大的願望，祝福你們，爸爸愛妳！」
此外，張書豪透露，準岳父歐陽龍很大方，常常請客吃飯，「很開心歐陽妮妮被家人養成樂觀、善良、不計較的個性。」張書豪在求婚派對中也忍不住落淚，他感性的向歐陽妮妮告白：「我比你大8歲，可能會比你早走，我希望戒菸可以多留幾年，讓妳一個人在這個世界的時間少一點，因為你是公主，沒有人照顧你的話，不知道你該怎麼辦。」
張書豪在求婚影片中也提到：「10年的菸癮我都戒得掉了，我可以證明未來的路上如果有很多誘惑，我都可以克服不受影響。」歐陽妮妮聽了也感動到眼淚都在眼眶打轉，頻頻點頭認同張書豪所說的話。
網友們看了歐陽妮妮與張書豪的求婚影片後，都紛紛留言表示：「看到爆哭！太感動了」、「看到哭正常嗎？恭喜妮妮」、「雖然不是妮妮粉絲，但看到很感動！妮妮出生在有愛的家庭，祝你們幸福快樂」、「書豪的求婚誓詞真的很誠懇打動人」、「祝你們新婚快樂！看到這個影片我感動哭了」、「終於求婚了，期待這一刻期待好久。」