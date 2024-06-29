快訊／歐陽妮妮點頭嫁了！張書豪「下跪求婚」照片曝光　眾星嚇壞

張書豪求婚歐陽妮妮成功！傅娟、歐陽龍感性告白：永遠陪伴公主

▲張書豪求婚歐陽妮妮大成功！傅娟、歐陽龍感性告白：「希望書豪像王子一樣，永遠陪伴公主長長久久。」（圖／歐陽妮妮IG、Youtube）
▲張書豪求婚歐陽妮妮大成功！傅娟、歐陽龍感性告白：「希望書豪像王子一樣，永遠陪伴公主長長久久。」（圖／歐陽妮妮IG、Youtube）

記者洪生儒李欣容／台北報導

藝人歐陽妮妮與張書豪在穩交5年後，終於在今（29）日驚喜宣布求婚成功，兩人一起透過社群發文「Yes, we do.」並曬出張書豪下跪爲歐陽妮妮戴上戒指的照片，看起來幸福又浪漫。而歐陽妮妮的媽媽傅娟也特別叮囑未來女婿：「公主確實是很公主，希望書豪像王子一樣，永遠陪伴公主長長久久，加油哦！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
歐陽妮妮與張書豪在29日宣布求婚成功的喜訊，媽媽傅娟也特別叮囑未來女婿，她表示：「親愛的書豪，公主確實是很公主，希望書豪像王子一樣，永遠陪伴公主長長久久，加油哦！」而爸爸歐陽龍也表示：「親愛的妮妮能夠幸福滿滿、開開心心、健健康康，相信這是所有天下父母心對孩子最大的願望，祝福你們，爸爸愛妳！」

▲藝人歐陽妮妮與張書豪在穩交5年後，終於在今（29）日驚喜宣布求婚成功，兩人一起透過社群發文「Yes, we do.」並曬出張書豪下跪爲歐陽妮妮戴上戒指的照片。（圖／歐陽妮妮IG）
▲藝人歐陽妮妮與張書豪在穩交5年後，終於在29日驚喜宣布求婚成功，兩人一起透過社群發文「Yes, we do.」並曬出張書豪下跪爲歐陽妮妮戴上戒指的照片。（圖／歐陽妮妮IG）
此外，張書豪透露，準岳父歐陽龍很大方，常常請客吃飯，「很開心歐陽妮妮被家人養成樂觀、善良、不計較的個性。」張書豪在求婚派對中也忍不住落淚，他感性的向歐陽妮妮告白：「我比你大8歲，可能會比你早走，我希望戒菸可以多留幾年，讓妳一個人在這個世界的時間少一點，因為你是公主，沒有人照顧你的話，不知道你該怎麼辦。」

張書豪在求婚影片中也提到：「10年的菸癮我都戒得掉了，我可以證明未來的路上如果有很多誘惑，我都可以克服不受影響。」歐陽妮妮聽了也感動到眼淚都在眼眶打轉，頻頻點頭認同張書豪所說的話。

網友們看了歐陽妮妮與張書豪的求婚影片後，都紛紛留言表示：「看到爆哭！太感動了」、「看到哭正常嗎？恭喜妮妮」、「雖然不是妮妮粉絲，但看到很感動！妮妮出生在有愛的家庭，祝你們幸福快樂」、「書豪的求婚誓詞真的很誠懇打動人」、「祝你們新婚快樂！看到這個影片我感動哭了」、「終於求婚了，期待這一刻期待好久。」

▲歐陽妮妮與張書豪在29日宣布求婚成功的喜訊，媽媽傅娟也特別叮囑未來女婿，她表示：「親愛的書豪，公主確實是很公主，希望書豪像王子一樣，永遠陪伴公主長長久久。」（圖／歐陽妮妮Youtube）
▲歐陽妮妮與張書豪在29日宣布求婚成功的喜訊，媽媽傅娟也特別叮囑未來女婿，她表示：「親愛的書豪，公主確實是很公主，希望書豪像王子一樣，永遠陪伴公主長長久久。」（圖／歐陽妮妮Youtube）
▲張書豪在求婚派對中也忍不住落淚，他感性的向歐陽妮妮告白：「我比你大8歲，可能會比你早走，我希望戒菸可以多留幾年，讓妳一個人在這個世界的時間少一點。」（圖／歐陽妮妮Youtube）
▲張書豪在求婚派對中也忍不住落淚，他感性的向歐陽妮妮告白：「我比你大8歲，可能會比你早走，我希望戒菸可以多留幾年，讓妳一個人在這個世界的時間少一點。」（圖／歐陽妮妮Youtube）
▲張書豪在求婚影片中也提到：「10年的菸癮我都戒得掉了，我可以證明未來的路上如果有很多誘惑，我都可以克服不受影響。」（圖／歐陽妮妮Youtube）
▲張書豪在求婚影片中也提到：「10年的菸癮我都戒得掉了，我可以證明未來的路上如果有很多誘惑，我都可以克服不受影響。」（圖／歐陽妮妮Youtube）


張書豪求婚成功！穩交歐陽妮妮5年「相戀過程超甜」　娣娣曾催婚

快訊／歐陽妮妮點頭嫁了！張書豪「下跪求婚」照片曝光　眾星嚇壞

傅娟攜3女上陸綜！歐陽妮妮被抓包「硬學大陸腔」　舌頭打結超尬

媽媽努力抗癌5年！歐陽妮妮淚崩告白「會一直陪著妳」惹哭傅娟

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載