台鋼吳念庭火速簽約！背號67號致敬父親吳復連　 最快7/1主場出賽

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台鋼雄鷹球團與吳念庭完成簽約，特別選在兄弟飯店，復刻1990年，吳念庭父親吳復連返國加入中職時的簽約地點，今天吳復連教練陪同出席，時隔將近34年，兒子同樣在兄弟飯店完成簽約，吳總提到不同之處，他笑說：「當時沒有家長陪同，只有我跟領隊。」
補強台鋼打擊火力 吳念庭：期待一起成長
選秀才剛結束，台鋼雄鷹不到24小時簽下吳念庭，為內野注入重要戰力。吳念庭入團，不只自帶日職單季10轟POWER，在日職時期著名得點圈攻擊能力，更將會是台鋼雄鷹打線得分重大電力（POWER）來源，成為強大的「台鋼拋瓦（POWER）」。對於加入中職新軍台鋼雄鷹，吳念庭說：「這次加入一個年輕球隊，自己學到的東西可以分享給年輕的隊友們，也很期待可以跟他們一起成長，一起迎接每一場比賽。」
吳念庭在日本就讀高中，2015日職選秀獲埼玉西武獅第七指名，在西武效力8年，其中2021年130場出賽，425打數101安打，轟出10發全壘打，是日職生涯最佳表現，在一軍7個球季總計382場出賽，累積220安、16轟，2023世界棒球經典賽也有開轟演出，展現強大拋瓦！
不只迅速完成簽約，台鋼雄鷹也火速推出吳念庭選手入團紀念系列商品，招牌打擊姿勢加上2024第一輪指名專屬「FIRST-ROUND PICK」系列商品，極具收藏紀念價值，詳細商品資訊請關注台鋼雄鷹官方社群。