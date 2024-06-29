中職選秀完整名單一次看！富邦豐收、兄弟棄日職張奕爽補高中大物

台鋼吳念庭火速簽約！背號67號致敬父親吳復連　 最快7/1主場出賽

▲台鋼雄鷹在選秀會結束不到24小時，與「台鋼拋瓦」吳念庭完成簽約，最快7/1就可以代表台鋼雄鷹出賽。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲台鋼雄鷹在選秀會結束不到24小時，與「台鋼拋瓦」吳念庭完成簽約，最快7/1就可以代表台鋼雄鷹出賽。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者路皓惟/綜合報導

台鋼雄鷹6月28日參與隊史第3度中華職棒新人球員選拔會，從中選進6名好手，其中第一輪選進旅日好手吳念庭，身為超級即戰力，台鋼雄鷹隨即在今（29）日於兄弟飯店完成簽約，選擇67號背號，與其父親吳復連生涯首度擔任總教練、於台中金剛時期所穿背號相同。吳念庭選手加盟儀式將在明（30）日於大本營澄清湖棒球場舉辦，最快7月1日就會在澄清湖主場出賽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
復刻1990！吳念庭簽約穿67號球衣

台鋼雄鷹球團與吳念庭完成簽約，特別選在兄弟飯店，復刻1990年，吳念庭父親吳復連返國加入中職時的簽約地點，今天吳復連教練陪同出席，時隔將近34年，兒子同樣在兄弟飯店完成簽約，吳總提到不同之處，他笑說：「當時沒有家長陪同，只有我跟領隊。」

補強台鋼打擊火力　吳念庭：期待一起成長

選秀才剛結束，台鋼雄鷹不到24小時簽下吳念庭，為內野注入重要戰力。吳念庭入團，不只自帶日職單季10轟POWER，在日職時期著名得點圈攻擊能力，更將會是台鋼雄鷹打線得分重大電力（POWER）來源，成為強大的「台鋼拋瓦（POWER）」。對於加入中職新軍台鋼雄鷹，吳念庭說：「這次加入一個年輕球隊，自己學到的東西可以分享給年輕的隊友們，也很期待可以跟他們一起成長，一起迎接每一場比賽。」

吳念庭在日本就讀高中，2015日職選秀獲埼玉西武獅第七指名，在西武效力8年，其中2021年130場出賽，425打數101安打，轟出10發全壘打，是日職生涯最佳表現，在一軍7個球季總計382場出賽，累積220安、16轟，2023世界棒球經典賽也有開轟演出，展現強大拋瓦！

不只迅速完成簽約，台鋼雄鷹也火速推出吳念庭選手入團紀念系列商品，招牌打擊姿勢加上2024第一輪指名專屬「FIRST-ROUND PICK」系列商品，極具收藏紀念價值，詳細商品資訊請關注台鋼雄鷹官方社群。

▲台鋼雄鷹簽下吳念庭，將成台鋼重要火力輸出。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲台鋼雄鷹簽下吳念庭，將成台鋼重要火力輸出。（圖／台鋼雄鷹提供）

影／吳念庭最快7/1就可以代表台鋼出賽！洪一中：我們是打鋼趁熱

洪總北伐關鍵！吳念庭被台鋼雄鷹選中　攻守大升級還有隱藏價值

吳念庭想當台鋼內野「領頭羊」！攜手張育成返台　盼帶動棒球風氣

富邦悍將搶了張奕好可惜！台鋼雄鷹總教練洪一中：我們被攔了兩次

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代