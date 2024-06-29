金曲獎／蘇明淵擊敗翁立友、許富凱奪台語歌王！曝光奪大獎祕訣
第35屆金曲獎頒獎典禮29日在台北小巨蛋舉辦，台語歌王競爭激烈，由高捷、黃奇斌擔任頒獎人，最後由律師歌手蘇明淵，這是他第2座歌王獎座，他一上台就先對麥克風高低表示幽默，「我希望被高估是音樂不是身高，包種茶有效，我座位下面還有半壺，有需要可以來找我。」他也自嘲紅與不紅跟得金曲獎沒關係，希望大家多聽他的歌還找他演出。
記者林奕如／綜合報導
律師歌手蘇明淵擊敗翁立友、許富凱、林俊逸，以及新人歌手鄭平，奪下生平第二座台語歌王獎座。他上台時表示，「從我經驗來看，金曲獎不得也會紅，會紅不一定要得金曲獎，紅不紅不是金曲獎的錯，是我的錯，從今天開始記得我這張臉，記得我在工作之餘努力做音樂，希望能飛到大家心裡面，大家要來多聽我的歌，找我演出不會讓你們失望，覺得歌手拿到金曲獎，像棒球選手打出全壘打一樣，要感謝訓練我的人，感謝夥伴、音樂公司，現在跑回本壘得分，謝謝大家。」
台視當天下午5點起Live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於台視主頻播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，提供觀眾更多選擇。
其他播出平台還包括全球金曲官方YouTube頻道（台灣除外）、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub及Mediacorp meWATCH、馬來西亞sooka及Astro（含汶萊）等都會播出，全球觀眾只要透過以上各平台皆能觀賞第35屆金曲獎頒獎典禮精采盛會。