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金曲獎／評審團驚見消失4年歌手　嚴爵「臉圓一圈」網險認不出

▲金曲獎介紹評審團，驚見消失4年的歌手嚴爵（紅圈者），他臉圓一圈網友險認不出。（圖／嚴爵臉書、LINE TV）
▲金曲獎介紹評審團，驚見消失4年的歌手嚴爵（紅圈者），他臉圓一圈網友險認不出。（圖／嚴爵臉書、LINE TV）

記者林奕如／綜合報導

第35屆金曲獎頒獎典禮29日在台北小巨蛋舉辦，Lulu（黃路梓茵）擔任典禮主持人，他在串場環節時，扮成導遊裝介紹本屆的評審團，鏡頭一掃被網友發現有一位消失4年的男歌手嚴爵，他臉圓一圈差點讓人認不出，引來PTT熱烈討論，有人說「竟然是嚴爵、笑容好親切」。

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Lulu訪問評審團主席陳子鴻時，不少PTT網友注意到坐在一旁的男生是嚴爵，他在2021年與圈外人Jessie結婚，重心放在幕後，Jessie在2月帶旗下歌手出席記者會，宣告嚴爵「不會再復出」，還說正在積極努力拚做人，想生4個小孩。

▲在演藝圈消失6年的嚴爵，今（5）日低調現身好友張傑的健身比賽，受訪時透露自己近期除了培育新歌手，就是在跟老婆積極備孕。（圖／記者葉政勳攝）
▲嚴爵消失許久，5月時曾現身好友張傑的健身比賽，受訪時透露自己近期除了培育新歌手，就是在跟老婆積極備孕。（圖／記者葉政勳攝）
嚴爵首張個人專輯《謝謝你的美好》在2010年發行，入圍第22屆金曲獎最佳新人，之後陸續發行創作專輯，2013年在台北小巨蛋舉行個人專場演唱會，成為小巨蛋開唱最年輕的歌手，創作實力不容小覷。

台視當天下午5點起Live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於台視主頻播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，提供觀眾更多選擇。

其他播出平台還包括全球金曲官方YouTube頻道（台灣除外）、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub及Mediacorp meWATCH、馬來西亞sooka及Astro（含汶萊）等都會播出，全球觀眾只要透過以上各平台皆能觀賞第35屆金曲獎頒獎典禮精采盛會。

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