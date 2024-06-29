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金曲獎／音響出大包！熱狗表演慘被消音　下跪：再給我一次機會

▲MC HotDog熱狗在演唱歌曲時，麥克風疑似出了狀況，導致他的演出被迫中斷。（圖／台視提供）
▲MC HotDog熱狗在演唱歌曲時，麥克風疑似出了狀況，導致他的演出被迫中斷。（圖／台視提供）

記者林奕如／綜合報導

第35屆金曲獎頒獎典禮29日在台北小巨蛋舉辦，Lulu黃路梓茵擔任典禮主持人。輪到MC HotDog熱狗上台演出時，唱到一半突然被消音，主辦單位緊急找人換麥克風，結果還是沒聲音，他當眾說：「我現在是全世界最幸運，也是最倒楣的人。」之後跪下說：「再給我一次機會。」結果現場一切重來，重新再次演出。針對表演出包，主辦單位台視回應，「典禮結束後才能釐清問題。」

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▲MC HotDog熱狗在演唱歌曲時，麥克風疑似出了狀況，導致他的演出被迫中斷。（圖／台視提供）
▲▼MC HotDog熱狗在演唱歌曲時，麥克風疑似出了狀況，導致他的演出被迫中斷。（圖／台視提供）
▲MC HotDog熱狗在演唱歌曲時，麥克風疑似出了狀況，導致他的演出被迫中斷。（圖／台視提供）
MC HotDog熱狗現場嗨演出，全程開麥LIVE，不過環節出大包，唱到一半還是沒聲，大家還以為是安排的橋段，但其實不是，MC熱狗直接再次演出，舞者也全都再來一遍，這次順利唱完全程，PTT也熱議「真的不是set好的、至少是真唱、這樣真的不行欸這會被罵翻吧、放送事故笑死、金曲這個出包超荒謬超好笑。」

▲MC HotDog在演唱被消音，PTT討論熱烈。（圖／翻攝PTT）
▲▼MC HotDog在演唱被消音，PTT討論熱烈。（圖／翻攝PTT）
▲MC HotDog在演唱被消音，PTT討論熱烈。（圖／翻攝PTT）
台視當天下午5點起Live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於台視主頻播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，提供觀眾更多選擇。

其他播出平台還包括全球金曲官方YouTube頻道（台灣除外）、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub及Mediacorp meWATCH、馬來西亞sooka及Astro（含汶萊）等都會播出，全球觀眾只要透過以上各平台皆能觀賞第35屆金曲獎頒獎典禮精采盛會。


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