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史上最高！中職明星賽週六場挑戰3萬人　大巨蛋加開L5票價僅380元

▲中職明星賽官方宣佈，7月20日預售票已超過95%，7月21日也逼近90%，因此決定加開內野第5層的「攻蛋同樂區」。（圖／中職提供）
▲中職明星賽官方宣佈，7月20日預售票已超過95%，7月21日也逼近90%，因此決定加開內野第5層的「攻蛋同樂區」。（圖／中職提供）

記者林之越/綜合報導

2024台灣精品中華職棒明星對抗賽預售開紅盤，原規劃滿場2.85萬席，自14日開放售票後為期兩週的時間，7月20日預售已超過95%，7月21日也逼近90%，確定將會打破中職明星賽史上最多人進場紀錄。此外，由於7月20日的明星賽預售票剩餘不到千張，聯盟今（29）日宣布加開L5「攻蛋同樂區」，邀請球迷朋友進場感受大巨蛋最頂視野，票價僅380元就能享受最熱鬧的明星賽氛圍。

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第5層票價超親民　380元享受大巨蛋

中職官方將在7月1日中午12點ibon售票系統正式販售L5「攻蛋同樂區」，票價是極親民的380元，希望以親民票價邀請更多人球迷進大巨蛋體驗，還能拿到同等「內野限定贈品」，歡迎各地的球迷朋友一起進場擠爆大巨蛋，共同締造明星賽史上最多人的紀錄！

今年明星賽座位原規劃開放至大巨蛋4層，單場達2.85萬席，預售人數已確定會打破中職明星賽史上最多人進場記錄，購買B1「外野動滋同樂區」的球迷均可獲得摺疊紙製望遠鏡1組，L4「乖乖同樂區」則場場發放1000包乖乖餅乾（送完為止），這兩區域也受到球迷的熱烈支持。

因此，週六加開內野L5樓層「攻蛋同樂區」380元，希望以最親民的票價邀請大家到明星賽同樂，還能獲得內野同等限定贈品。今年明星賽活動內容豐富，六隊球星齊聚、兩日超過百位女孩「全場環形應援」、藝人歌手演唱助陣，保證讓進場的球迷朋友擁有最閃耀珍貴的明星賽回憶。

7月20日迎明星賽　7月1日開放預購

明星賽兩日正式開賽時間，首日為17:35、次日為16:05，球迷進場時間分別為早上11:30和早上10:30，中華隊位於一壘側、明星隊位於三壘側，詳細活動流程及活動資訊將在日後於中華職棒官方粉絲團陸續公布。

明星賽即將在7月20、21日登場，明星賽首次進軍臺北大巨蛋，世界12強中華隊和中職明星隊的頂尖對決令人期待，今年在應援部分特別採取「全場環形應援」的方式，讓大家全場同樂無死角，內野非熱區與外野票持續熱賣中，L5「攻蛋同樂區」則在7月1日中午12點開放預購，歡迎球迷朋友到ibon售票系統購票，參與今年最盛大夏日派對！

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