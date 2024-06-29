快訊／歐陽妮妮點頭嫁了！張書豪「下跪求婚」照片曝光　眾星嚇壞

張書豪求婚歐陽妮妮爆哭：我跪的是帶我離開世界的人　誓詞太催淚

▲張書豪（右）向歐陽妮妮求婚大哭，感人誓詞曝光。（圖／歐陽妮妮IG）
▲張書豪（右）向歐陽妮妮求婚大哭，感人誓詞曝光。（圖／歐陽妮妮IG）

記者楊穎軒／綜合報導

歐陽妮妮和張書豪交往5年，今（29）日男方宣布求婚成功，歐陽娜娜分享姊夫求婚全紀錄Vlog，張書豪爆哭跟媽媽說：「等一下我跪的那個人，她會帶我離開這個世界！」被蒙在鼓裡的妮妮哭花妝，見到張書豪求完婚起身要幫她戴戒指，立刻出言糾正：「要跪著戴！」笑翻一票親朋好友。

我是廣告 請繼續往下閱讀
影片中，歐陽娜娜說：「我的姊夫，書豪要求婚了！」兩人和團隊計畫半年，向歐陽妮妮誆稱要去兩天一夜的民宿之旅，張書豪一直跟娜娜說：「好恐怖，好緊張，3000字我背起來了！（指求婚誓詞）」娜娜虧他不愧是演員，問及傅娟心情，她直言：「我很開心！」

▲張書豪（右）單膝下跪向歐陽妮妮求婚，還一度忘記要跪著戴戒指。（圖／歐陽娜娜YouTube）
▲張書豪（右）單膝下跪向歐陽妮妮求婚，還一度忘記要跪著戴戒指。（圖／歐陽娜娜YouTube）
當天，新人的兩方父母和親友都到場見證，張書豪還沒開始就已經哽咽，提到兩人拍結婚戲的劇照，他表示：「沒有想到這麼多年後，我們也會站在這裡，真的會腦筋一片空白，怎麼回事，我（當時）就在心裡面許願說，我想要珍惜這個女孩，只要妳願意的話，我就會用心！」

張書豪哭著說：「媽！妳懷胎10個月的恩情我一輩子都還不完，我知道妳是帶我來到這個世界的人，可是我想跟妳說，這輩子我只有跪過妳跟爸爸，等一下我跪的那個人，她會帶我離開這個世界，我希望妳要知道她以後就會變成妳的女兒，妳可以不一定要很疼我，但我希望妳可以很疼她，因為她很快樂，我就很快樂！」

▲張書豪（右）哭到不能自已，歐陽妮妮幫忙擦眼淚。（圖／歐陽娜娜YouTube）
▲張書豪（右）哭到不能自已，歐陽妮妮幫忙擦眼淚。（圖／歐陽娜娜YouTube）
接著張書豪向歐陽妮妮許諾：「我希望妳可以相信我，我有資格可以證明說，10幾年的菸癮我都戒得掉，我做得到，未來路上如果有很多挑戰或誘惑，我都可以克服，我不會受影響，而妳的好一定會有我理所應當的努力，妳的不好我會陪妳一起承擔！」傅娟等親友團在一旁聽到眼眶含淚。

張書豪催淚告白引起廣大迴響，網友大為動容，「恭喜！求婚講的那些話都聽哭了！好感動啊」、「喜歡你們family快樂幸福氣氛，祝福」、「人生長跑到永恆」、「小女孩長大了」、「姊姊很淡定，姊夫倒被自己感動得痛哭流涕」、「祝你們一直幸福下去！」

▲▼歐陽娜娜（上圖）、歐陽龍（下圖左起）、傅娟眼眶泛淚。（圖／歐陽娜娜YouTube）
▲▼歐陽娜娜（上圖）、歐陽龍（下圖左起）、傅娟眼眶泛淚。（圖／歐陽娜娜YouTube）
▲歐陽娜娜（上圖）、歐陽龍（下圖左起）、傅娟眼眶泛淚。（圖／歐陽娜娜YouTube）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！

快訊／歐陽妮妮點頭嫁了！張書豪「下跪求婚」照片曝光　眾星嚇壞

張書豪求婚歐陽妮妮成功！傅娟、歐陽龍感性告白：永遠陪伴公主

張書豪求婚成功！穩交歐陽妮妮5年「相戀過程超甜」　娣娣曾催婚

短今上《綜藝大集合》小露身材！「妝全被水洗掉」　真正五官現形

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代