張書豪求婚歐陽妮妮爆哭：我跪的是帶我離開世界的人　誓詞太催淚

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當天，新人的兩方父母和親友都到場見證，張書豪還沒開始就已經哽咽，提到兩人拍結婚戲的劇照，他表示：「沒有想到這麼多年後，我們也會站在這裡，真的會腦筋一片空白，怎麼回事，我（當時）就在心裡面許願說，我想要珍惜這個女孩，只要妳願意的話，我就會用心！」
張書豪哭著說：「媽！妳懷胎10個月的恩情我一輩子都還不完，我知道妳是帶我來到這個世界的人，可是我想跟妳說，這輩子我只有跪過妳跟爸爸，等一下我跪的那個人，她會帶我離開這個世界，我希望妳要知道她以後就會變成妳的女兒，妳可以不一定要很疼我，但我希望妳可以很疼她，因為她很快樂，我就很快樂！」
接著張書豪向歐陽妮妮許諾：「我希望妳可以相信我，我有資格可以證明說，10幾年的菸癮我都戒得掉，我做得到，未來路上如果有很多挑戰或誘惑，我都可以克服，我不會受影響，而妳的好一定會有我理所應當的努力，妳的不好我會陪妳一起承擔！」傅娟等親友團在一旁聽到眼眶含淚。
張書豪催淚告白引起廣大迴響，網友大為動容，「恭喜！求婚講的那些話都聽哭了！好感動啊」、「喜歡你們family快樂幸福氣氛，祝福」、「人生長跑到永恆」、「小女孩長大了」、「姊姊很淡定，姊夫倒被自己感動得痛哭流涕」、「祝你們一直幸福下去！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！