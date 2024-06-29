瘋傳謝金燕《浪姐5》總決賽遭淘汰！她曬「雙膝大瘀青」曝光心聲
中國綜藝節目《乘風2024》（乘風破浪的姐姐第5季）在27日錄製總決賽，並於7月5日正式播出。不料，近日網路上瘋傳一份《乘風2024》的成團名單，台灣電音女神謝金燕最終不在12人的成團名單裡，讓不少網友都替她抱不平。而謝金燕在總決賽隔天也發限動曬出膝蓋上的大瘀青，記錄自己50歲的跳戰，吸引網友關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
謝金燕昨（28）日透過社群限動曬出自己雙腿膝蓋上的大瘀青，而且瘀青還延伸到小腿，她在限動中搭配文字寫道：「新鮮的」、「50歲的挑戰，值了。」因為發文時間剛好在《乘風2024》總決賽隔天，讓人聯想到可能是她參加完總決賽的心聲。
而謝金燕也在限時動態中轉發粉絲的貼文，有粉絲表示：「又可愛、又愛笑、又愛吃、又寵粉，這樣的姐姐去哪裡找。」謝金燕則表示：「為什麼看這個想哭呀。」也有粉絲感性表示：「這趟旅程姐姐受了很多委屈往肚裡吞，但也收穫了許多真心的內地姐寶，真的很開心認識內地的大家，願下次一起看姐的時間不會等太久，謝謝你們照顧著姐姐。」謝金燕也回應：「愛姐寶。」
此外，近日在網路上瘋傳《乘風2024》的成團名單，名單內也詳細寫出12位成員有誰，年度總冠軍是陳昊宇，其餘名單則包含：陳麗君、尚雯婕、戚薇、何潔、劉忻、袁婭維、薩頂頂、蔡文靜、柳巖、JoyceJonathan、韓雪。而名單中也提到，陳麗君獲得年度人物，戚薇則是獲得年度隊長。