小劉醫師笑聊男患者下體尺寸！眾見「超扯對話內容」炸鍋：有夠噁
人氣台劇《村裡來了個暴走女外科》女主角原型人物為乳房外科主治醫師「劉宗瑀（小劉醫師）」，而小劉醫師過去才因攻擊YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」道歉，沒想到近日又遭到網友炎上。小劉醫師近期發文，笑曝和護理師聊到男患者下體尺寸的對話內容，引起大票網友傻眼，怒轟小劉醫師「身為醫師這樣公然討論病人的身體，有侵犯病人的隱私，這樣有醫德嗎？」
記者賴禹妡／綜合報導
小劉醫師昨日在社群平台Threads上發文，她表示近期和護理師們在討論男性患者下體的最粗紀錄，當中突然有人提到「粗到無法穿過衛生紙筒的洞」，引發眾人一片譁然。小劉醫師還將3種不同大小的捲筒衛生紙拿在手上，笑喊「是哪種紙筒講清楚啊。」
貼文一出，立即引起大批網友不滿直呼「不要討論別人的性器官，尤其是患者的，然後還放到網路上講」、「身為醫師這樣公然討論病人的身體，有侵犯病人的隱私，這樣有醫德嗎？」、「有夠噁心的言論」、「性別對調就能感受到母湯的內容建議還是別發」。
還有人直言「當女性討論男性身體器官時，往往少受到批評，也較少被貼上下流或低俗的標籤，這是我從有記憶以來的觀察，『女權意味著平等 而不是特權』。」不過，留言區也有大量女性網友譴責小劉醫師的行為，「公開討論他人性器官這行為不論男女都很嘔心！」希望小劉醫師可以刪文道歉。