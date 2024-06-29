泰國男神Bright被抓包「偷追」香港正妹！她遭起底竟是學霸港姐
「泰國男神」Bright憑著出演BL泰劇《只因我們天生一對》而爆紅，戲劇播出後吸引了大批少男少女的粉絲，成了首位IG追蹤數破1千萬的泰國男演員，甚至還是唯一一位泰國明星入圍「Google全球搜尋量最多的亞洲人」，可以感受到他擁有國際級的超人氣。不過，近日Bright被發現他的IG追蹤名單裡出現一位香港正妹，而正妹也被起底是「學霸港姐」，掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
Bright在去年9月與《只因我們天生一對》同劇演員Win在桃園巨蛋舉辦演唱會，吸引大批粉絲前往朝聖，而他近期為了拍戲正在留長頭髮，還打了耳洞，展現出不同以往的帥氣感。不過近期Bright在IG平台上追蹤的對象也被粉絲們起底，其中一名香港正妹也成了大家討論的對象。
在Bright的追蹤名單裡，可以看到不少藝人明星朋友、潮牌品牌和合作過的品牌，其中也有一些曾跟他合作過的「女神」，以及一些韓團女星，不過有眼尖的網友發現，Bright近期偷偷追蹤了一位曾經參加「香港小姐選美」的正妹潘明璇（Michelle Poa），吸引不少網友關注，潘明璇也成了自稱是Bright老婆的粉絲們的頭號公敵。
其實，潘明璇去年參加香港小姐選美時，曾被港媒稱為「學霸港姐」，她是高智商學會Mensa的會員之一，先前受訪時曾透露自己的擇偶條件，她喜歡「好玩」的男生，沒想到主持人問她對男團MIRROR的成員姜濤有什麼感覺時，她竟直言：「他好肥！」直率敢言的風格，讓她擄獲許多忠實鐵粉。