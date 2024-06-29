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吃豆腐「可改善脂肪肝」還助減肥！醫揭3大隱藏功效：喝豆漿也行

▲最新研究顯示，每日攝取100mg大豆異黃酮，連續12週即可降低肝臟的發炎指數，脂肪肝程度也會跟著減少。（示意圖／翻攝photoAC）
▲最新研究顯示，每日攝取100mg大豆異黃酮，連續12週即可降低肝臟的發炎指數，脂肪肝程度也會跟著減少。（示意圖／翻攝photoAC）

記者賴禹妡／綜合報導

脂肪肝可能引起肝硬化甚至肝癌，包括肥胖、高血脂、過度飲酒、糖尿病控制不良等原因，都可能造成脂肪肝。家醫科醫師謝宜庭近日發文指出，即使四肢纖瘦，內臟脂肪高，也可能患上脂肪肝，然而最新研究顯示，每日攝取100mg大豆異黃酮，連續12週即可降低肝臟的發炎指數，脂肪肝程度也會跟著減少，普通人喝杯無糖豆漿、吃盒板豆腐即可達成。

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謝宜庭醫師近日在臉書粉專「好日子診所」中分享，今年5月一篇研究報導指出，只要每日攝取100mg的大豆異黃酮，連續12週即可降低肝臟的發炎指數(ALT、AST)，超音波底下也能看到患者脂肪肝程度減少。

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▲豆腐、豆漿等黃豆製品，就富含大量的大豆異黃酮，每日攝取100mg的大豆異黃酮，連續12週即可降低肝臟的發炎指數。（示意圖／翻攝photoAC）
至於可以減少脂肪肝的原因，可能是因為大豆異黃酮具有3項特殊功效，包含「抗氧化作用」，可減少肝臟中的炎症反應，保護肝細胞免受損傷，以及「調節脂質代謝」，減少肝臟內脂肪的堆累，進而減少脂肪在肝臟造成的發炎，還有「提高胰島素敏感性」，有助預防脂肪性肝炎。

例如豆腐、豆漿等黃豆製品，就富含大量的大豆異黃酮。謝宜庭醫師透露，雖然研究受試者是直接攝取大豆異黃酮的保健品，不過普通民眾只需早上喝一杯無糖豆漿，晚上吃一盒板豆腐，就能攝取到足量的大豆異黃酮和優質蛋白，除了降低脂肪肝，在減重路上也能更事半功倍。


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