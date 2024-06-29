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NOWnews營隊連飆3首歌證實被網霸　學生讚高嘉瑜：歌聲100分

▲高嘉瑜現場大唱《隱形的翅膀》、《煎熬》、《勇氣》雪恥。（圖／翻攝畫面）
▲高嘉瑜現場大唱《隱形的翅膀》、《煎熬》、《勇氣》雪恥。（圖／翻攝畫面）

記者陳佩君／台北報導

《NOWnews今日新聞》舉辦的「政青春營隊」活動，今（29）日邀請前民進黨立委高嘉瑜談網路霸凌與輿論操作。高嘉瑜以唱歌被攻擊例子為例，在現場大唱《隱形的翅膀》、《煎熬》、《勇氣》等歌曲證明「被霸凌」，在場聽完演唱的學生也直呼，「歌聲超過100分」。

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高嘉瑜在「政青春營隊」活動上分享網路霸凌經驗，她說，她從小對唱歌很有自信，高中期末考完會和同學唱歌，大學報名歌唱比賽時，也覺得以後能和歌手蔡依林一樣，擔任民意代表有些場合要唱歌，而她最出名的是，去南湖高中畢業典禮，大唱《隱形的翅膀》，一開始音唱太高，後來高音飆不上去。

高嘉瑜續指，該影片被上傳至網路上瘋傳，卻被指很難聽、「港湖胖虎唱歌超難聽」，從此她被貼上標籤，「全台灣以為我唱歌很難聽，這就是網路霸凌與輿論操作」。

「我明明唱歌很好聽，卻一直被說很難聽，媒體整天又報導，這就是網路霸凌、輿論操作最典型惡例！」高嘉瑜感嘆，要不是她很有自信、身心健康，今天可能因為輿論霸凌就變憂鬱，「我想用我自己例子告訴同學，不要害怕別人眼光、怎麼說，如果認為自己是對的，就要堅持下去」。

高嘉瑜再舉例，很多人都說她在台北市長參選人姚文智後面｢翻白眼」，但在活動現場中，她是去轉眼珠，事後即使她說破嘴，拿出影片證明是轉眼珠，到現在還是沒人相信她，「事實擺在眼前，別人還是不會相信，所以不用太在意別人怎麼看你」。

高嘉瑜隨後在現場大唱《隱形的翅膀》，並邀請學生錄影上傳網路，唱完歌的她也詢問在場學生，有很難聽嗎？不過並未有學生舉手，高接著一一問學生，「我唱歌好聽嗎？」有學生說，「超過100分」，「真的很讚、好聽」；高嘉瑜笑問，有比歌手張韶涵好聽嗎？學生笑回，「一樣好聽」。

唱上癮的高嘉瑜，又在現場大飆《煎熬》，對於學生認同她的歌聲，她也感嘆，「所以我很不能接受，說我唱歌難聽，這就是種霸凌」；在學生提完問題後，高嘉瑜獻唱《勇氣》作為活動結尾。

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