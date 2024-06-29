「歐陽妮妮被求婚」突衝熱搜第一！陸粉一片驚訝：以為是歐陽娜娜
藝人歐陽妮妮與張書豪兩人從2019年穩定交往至今，終於在今（29）日驚喜宣布求婚成功，兩人也一起在社群上發文曬出張書豪下跪爲歐陽妮妮戴上戒指的照片，看起來幸福又甜蜜。而因為妹妹歐陽娜娜在中國擁有高人氣，當「歐陽妮妮被求婚」的消息曝光後，也迅速登上微博熱搜第一名，而歐陽娜娜也分享了歐陽妮妮被求婚的影片，吸引大批網友前來朝聖。
記者洪生儒／綜合報導
歐陽娜娜專程飛回台灣參加歐陽妮妮的求婚儀式，歐陽娜娜在求婚影片中透露，是她跟張書豪一起策劃求婚的流程與佈置場地，對於這場求婚行動可以說是非常用心。而張書豪再向歐陽妮妮求婚時，他也跟媽媽感性表示：「我希望妳要知道她（歐陽妮妮）以後就會變成妳的女兒，妳可以不一定要很疼我，但我希望妳可以很疼她，因為她快樂，我就快樂。」讓網友們看了都忍不住深受感動。
此外，歐陽娜娜也透露自己非常看好歐陽妮妮跟張書豪的這段感情，她表示：「認識書豪之後，我有預感他們會走到最後。」沒想到，當「歐陽妮妮被求婚」的消息曝光後，中國網友們都一陣驚訝與錯愕，許多網友表示他們在第一時間把「歐陽妮妮」看成了「歐陽娜娜」，驚呼：「還以為是歐陽娜娜呢」、「嚇我一跳，還想說娜娜不是單身，怎就突然被求婚成功了。」
而歐陽娜娜也在微博發出歐陽妮妮的求婚影片，並在貼文中寫道：「這一期的VLOG內容比較特別，記錄了姐姐人生中最重要的時刻之一，一路以來見證了他們的愛情，為他們感到高興！祝福永遠幸福。」吸引大批網友來觀看朝聖，網友們也紛紛留言表示：「祝姐姐幸福！娜娜也要幸福哦」、「好浪漫啊」、「好幸福好感人。」