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金曲紅毯／楊乃文拚8項全拿！開金口大膽預言：說沒信心太丟臉了

▲楊乃文入圍8項，非常有信心能拿獎，笑說：「說沒信心太丟臉了。」（圖／NOWnews攝影中心）
▲楊乃文入圍8項，非常有信心能拿獎，笑說：「說沒信心太丟臉了。」（圖／NOWnews攝影中心）

記者李欣容／台北報導

第35屆金曲獎今（29）日晚間於台北小巨蛋登場，歌手楊乃文此次入圍8項，她身穿帥氣西裝走上紅毯，被問到有沒有信心拿獎，她一改過去省話形象，笑說：「沒有（信心）的話也太丟臉了！」更表示這次最驕傲是工作夥伴都有被提名到。

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楊乃文被問到心情，她說：「複雜、緊張、尷尬，因為我不喜歡這種場面，一方面是我蠻害羞的，不喜歡那麼多互動聚焦在我身上。」至於有沒有信心拿獎？她驕傲說：「入圍8項，沒有的話也太丟臉，8項都拿不錯，入圍這麼多，最高興驕傲是夥伴都有被提名到。」有記者問她是否有配戴幸運物，她幽默說：「全身都是銀飾。」眾人又問是因為代表「贏」嗎？她樂喊：「其實也沒有，我只是為了應付你的問題！」相當可愛。

楊乃文這次憑藉專輯《Flow》入圍金曲獎，包括年度歌曲、最佳華語專輯、最佳女歌手等8項大獎，成為本屆提名最大贏家，且力拚二度封后，許多網友期待，這次楊乃文若是得獎，上台風格是否會和以前不同，還有粉絲在threads上分享，楊乃文在第11屆金曲獎封后的畫面，粉絲們笑說：「今晚金曲獎，到底楊乃文這次會不會多說幾個字呢？好期待！」

▲楊乃文入圍8項，網友期待她的得獎感言。（圖／NOWnews攝影中心）
▲楊乃文入圍8項，網友期待她的得獎感言。（圖／NOWnews攝影中心）

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