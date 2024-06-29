沈伯洋示警「看A片中國會知道政治立場」！黃揚明：真是台灣瑰寶
南韓國家情報院日前表示，根據中國國家安全部在4月發布的《國家安全機關行政執法程序規定》，中國相關部門可以單方面獲取聊天記錄、電子郵件等涉及的隱私資訊，且通過VPN翻牆使用臉書等被中國禁用的軟體可能會遭臨時檢查。對此，民進黨不分區立委沈伯洋在政論節目中示警，中國可從你看過的A片就可知道你的政治立場，「這很危險」。媒體人黃揚明今（29）日表示，沈伯洋真的是台灣瑰寶，一定要好好保護他讓他暢所欲言，更有網友稱呼沈伯洋原來是A片觀察家。
記者呂炯昌／台北報導
沈伯洋昨日參加政論節目「狠狠抖內幕」錄影，主持人吳靜怡說，現在很多人會跳VPN去看A片，滿多人都這樣的。沈伯洋回應說，滿多人都這樣做的，這就表示你喜歡看的片的內容，都會被中國掌握，「但這很危險！」
主持人又說，而且很有趣，這些片很多都是簡體字，沈伯洋接著說，之前就有研究啦，知道你喜歡看的片的前五名之後，可以猜測到你是自由派還是保守派，知道你的立場之後。就可以對你丟怎麼樣的資訊跟新聞，是可以判斷出來的。
黃揚明今日在臉書表示，沈伯洋真的是台灣瑰寶，一定要好好保護他讓他暢所欲言。
前郭台銘競選辦公室發言人黃士修在黃揚明臉書留言笑說，「PUMA老師：你看的片有親親和中出，你親中！」也有網友留言說「頭髮摔得不輕，到現在都還沒痊癒」、「只有伯洋可以超越柏惟」、「原來是A片觀察家。」