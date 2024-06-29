張育成加盟富邦悍將打幾棒？鋒總比「4」回應 交付球隊重責大任
富邦悍將在昨（28）日中職選秀會中，成為媒體聚光燈焦點，在首輪指名旅美好手「國防部長」張育成，且領隊林華韋也指出，張育成即將在7月初回台，屆時勢必將引發球迷一陣轟動。賽前媒體訪問到總教練陳金鋒，談到張育成未來的棒次，他比出「4」的手勢，表示應該會以第四棒出賽，因為那是個非常重要的棒次，也是球隊重心的一個象徵。
記者林之越/新北報導
期望張育成扛下第四棒 成為球隊重心
富邦領隊林華韋昨（28）日在選秀會現場，受訪透露：「張育成即將在7月初回來，新莊主場7月12日，我們希望他可以出賽，但大巨蛋部分，也希望他可以趕上。」
張育成過去曾在小聯盟2A單季扛出24轟，被預期回歸中職能展現更加強大的長程砲火，對於富邦的進攻火力無疑是大大的升級。當媒體問到棒次安排時，鋒總先是用了手指比出「4」，暗指張育成將扛下第四棒，接著才說道：「應該是第四棒啦，因為這是球隊的一個重心，也是一個象徵。」顯現對於張育成加盟後的期待。
主力站游擊 首秀時間仍未定
張育成過去在旅美生涯，展現內野萬用的工具人屬性，不過談到張育成未來在富邦悍將的守備定位，鋒總明確表示：「雖然會依比賽狀況不同調整，但應該要還是讓他站游擊。」而關於張育成正式上場的時間，鋒總表示一開始就有在聯絡，只是在等他回來而已，應該是快了。