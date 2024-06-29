藍綠都是劉寶傑的「手下亡魂」！她譏綠營這次縮了：踢到鐵板
《自由時報》日前爆料，大陸新華社駐台記者趙博現場盯梢，介入台灣某政論節目製作，陸委會會同文化部、NCC進行行政調查，民進黨立委沈伯洋更稱兩個月前就知道此事，但各方至今未拿出具體事證。《關鍵時刻》主持人劉寶傑怒稱，他已經問過所有來賓、調過所有監視錄影帶，沒有這回事，如果再敢指涉或影射東森新聞，「我告到底！」對此，前立委鄭麗文直言，民進黨惹到劉寶傑是踢到鐵板了，大家都知道不管哪個政黨都曾是劉寶傑的手下亡魂，現在民進黨被劉問到縮進去拿不出證據，相關部會互相卸責，綠委沈伯洋也開始語無倫次、硬拗閃躲，民進黨造謠又不負責的行為就是隨地大小便。
記者余祥／台北報導
鄭麗文昨（28）日在政論節目《庶民大頭家》表示，民進黨這次是踢到鐵板了，大家都知道劉寶傑本來就沒有特定或鮮明的政治立場，罵民進黨罵的比藍營還兇、批國民黨批的比綠營還兇，批評共產黨、民眾黨也毫不手下留情，不管哪個政黨都曾經是劉寶傑的手下亡魂。
鄭麗文說，以劉寶傑的節目性質，遇到這種新聞事件，當然會逮住機會絕地大反攻，死咬著不放，這讓綠營都受不了，根本被劉寶傑問到無法回答，劉都說查過監視器、問過來賓，現在綠營跟自由時報應該拿出消息來源和證據，狠狠打劉寶傑一巴掌才對，但卻全都縮進去，沈伯洋也開始語無倫次、硬拗閃躲。
鄭麗文批，民進黨立委、媒體、官員甚麼時候講話負過責任了，在造謠、蹭聲量之後在同溫層內接受支持者的鼓勵，這種行為就是隨地大小便，也不會回來把排泄物清乾淨，只會再找下一個地方隨地大小便，台灣到底怎麼會淪落至此，看民進黨這種沒有邏輯、沒有證據謊言，還有要人信，這才是台灣民主最大的問題。