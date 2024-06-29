人妻突收勒贖信「妳女兒在我手上」！綁匪1舉動惹全場淚崩：太暖
經營婚姻的祕訣除了互相尊重，適時地向對方表達感謝也十分重要。日本就有一名人妻獨自外出時，收到老公傳來手寫的「綁架信」，開頭就幽默地說「妳的女兒在我手上！」接著要老婆不要擔心家裡，還匯錢給她逛街花用，暖男的舉動讓大批台灣網友超級羨慕，直呼「立刻再嫁八百遍！」
記者賴禹妡／綜合報導
一名日本女網友近日在社群平台X發文，她表示「當我因為一個人出門去，而將小女兒留下來給老公照顧，感到有點罪惡感時，老公發來了一張照片。」只見信件內容中，老公模仿綁匪語氣寫下「妳的女兒在我手上，她精神很好，一本接一本地把繪本抽出來。如果妳早回家，也不用擔心晚飯的問題，一切都已經處理好了，放心吧。」
老公幽默地要原PO放鬆心情，「聯絡我也沒用，因為我們可能正在一起午睡呢。」甚至還匯錢給她逛街花用，「作為『贖金』，我已經把一萬円匯到妳的帳戶裡了，隨便花吧。老婆，一直以來都謝謝妳了。」
感人信件內容讓無數網友淚崩，就連臉書粉專「魚漿夫婦」都翻譯轉發，直呼「這個老公真的很有心耶！」對此，大票台灣網友也羨慕喊，「別人的老公都是很好的」、「兒子就是另外的劇情了」、「看到這個會哭出來吧」、「神隊友聖光普照」。